德國薩克森-安哈爾特州選舉：AfD大勝 距單獨執政僅差3席

極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）週日（9月6日）在德國東部薩克森─安哈爾特州議會選舉中獲得43.8%的選票，成為最大黨，但未能取得單獨執政所需的過半席次。根據初步開票結果，AfD取得39席。

反移民、親俄的AfD州長候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）稱「我們創造了歷史」，並表示該黨已獲得明確的執政授權。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）所屬的基督教民主聯盟（CDU）在東部薩克森─安哈特邦以17.2%得票率，在當地支持度約流失一半，僅取得15席。

中間偏左的社會民主黨（SPD）獲9.3%得票率。社民黨、綠黨和左翼黨各取得8席。

莎瓦聯盟（BSW）以5.3%得票率拿下5席。中間偏右的自由民主黨（FDP）僅獲2.6%的選票，未能跨越進入州議會的5%門檻。

初步開票結果顯示，本次選舉投票率達77.8%，是德國1990年統一以來，薩克森─安哈爾特州最高的投票率。AfD似乎爭取到許多5年前未投票的選民支持。

不過，目前仍不清楚誰將領導薩克森─安哈爾特州的下一屆政府。由於AfD未能單獨取得過半席位，只有尋找合作夥伴才能組成聯合政府執政。

梅爾茨所屬CDU支持度近乎腰斬

這場選舉反映民眾對德國聯邦政府普遍不滿，許多選民認為政府至今仍未能說服民眾政府有能力帶領陷入低迷的德國經濟走出困境。

基民盟過去24年來一直主導薩克森─安哈爾特州政府。這次選舉的結果對梅爾茨造成打擊。

自二戰以來，德國至今尚未有極右翼或右翼民粹政黨領導聯邦、州政府或大型城市政府。

AfD主張「再移民」（remigration），這是一個政治敏感詞彙，通常指將移民驅逐出境。薩克森─安哈爾特州的AfD分支是德國國內情報機構認定的「確鑿的右翼極端主義組織」。情報機構指出，該黨部分成員曾貶抑來自穆斯林國家的移民。

AfD強烈否認極端主義指控，並稱相關指控帶有政治動機。該黨整體行為是否違背德國憲法這一問題，則需由聯邦憲法法院做出裁決。

「防火牆」政策下 AfD能否執政仍未知

在德國的政治語境下，「防火牆」一詞是一種比喻，指針對極端主義政黨劃定的嚴格界限。正如物理防火牆保護一座建築免受火災，政治「防火牆」的目標是捍衛民主制度。

基民盟聯邦秘書長霍珀曼（Franziska Hoppermann）拒絕放棄與AfD保持距離的政策。她說：「AfD是一個極右翼政黨。它希望退出歐元區，這將導致經濟崩潰；它與俄羅斯密切合作，並希望建立一套完全不同的社會模式。我們不會與他們合作。」

AfD聯邦共同黨魁魏德爾（Alice Weidel）表示，該黨「向所有希望讓薩克森─安哈爾特州變得更好、推動德國向前發展的人伸出手」。AfD可能希望爭取其他政黨人士倒戈加入。

左翼民粹政黨BSW在此次選舉中取得5席，成為關鍵少數。該黨創辦人瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）表示，不會支持西格蒙德或現任州長舒爾策（Sven Schulze），但也批評主流政黨對AfD設下「防火牆」。

瓦根克內希特表示：「選舉的輸家CDU必須被取代......試圖將AfD排除在政府外的政策已經失敗。單純為了排除AfD而再次組成聯合政府，將是對選民的冒犯。」

舒爾策則祝賀AfD成為州內最強政治力量，並表示「我們基民盟也必須面對這項選舉結果」，但未具體說明將如何應對。

德國16個州擁有廣泛的自治權，例如負責部分安全事務及教育制度。薩克森─安哈爾特州是德國人口較少的州之一，在聯邦參議院69票中掌握4票。

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