韓美日聯合軍演照常舉行 美航艦連2年缺席

南韓、 美國與日本今天展開5天的「自由刀刃」軍事演習。先前美國在總統川普（Donald Trump）指示下，縮減美韓聯合軍事演習規模；儘管如此，韓美日3國的演習仍按原定計畫進行。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部（JCS）發布新聞稿指出，「自由刀刃」（Freedom Edge）多域聯合軍演已於濟州島東方及南方公海展開。

合同參謀本部表示，「三國將透過此次軍演，強化多領域，包括海上、空中及網路等作戰與聯合應對能力，同時維持堅實穩定的合作關係。」

合同參謀本部強調，這項演習屬於每年例行的防禦性軍事演練，依據國際法及國際規範執行。

合同參謀本部並補充說：「這場演習意在提升對北韓核武與飛彈威脅的嚇阻與應對能力，捍衛區域和平與穩定。」

今年的「自由刀刃」是自2024年6月首次舉辦以來的第4度實施，儘管上月南韓與美國之間的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）演習規模縮減一半，本次演練仍照原定時程進行。

據消息人士透露，韓美日3國此次共派遣6艘神盾驅逐艦，以及海上巡邏機、戰鬥機與空中加油機參演。

美國海軍第7艦隊上週也在社群媒體表示，美軍勃克級驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）已抵達釜山，可能參與3國軍演。

由於美伊戰爭持續進行，消息人士表示，本週「自由刀刃」軍演預計不會有美國航空母艦參演，這將是這項演習連續第2年沒有美軍航艦參與。去年軍演未有美國航艦參演，當時美軍航艦打擊群正部署於中東。

美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）先前指出，2026年「自由刀刃」軍演重點在於強化3國之間的即時數據共享與協同作戰，並聚焦於防空情境演練及海上攔截行動。