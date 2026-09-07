德國另類選擇黨如何歸類？專家剖析極右名詞定義

極右翼德國另類選擇黨（AfD）在地方選舉大勝引發震撼。圍繞這場爭議充斥極右與法西斯等名詞，德國之聲（DW）特別整理詞彙表，由學者深入剖析這些標籤代表的意涵與適用性。

● 極右翼極端主義者（Far-right extremist）

AfD常被歸類為「極右翼極端主義政黨」，然而，這個詞彙並無明確定義。就最廣義而言，意味一個政黨的立場遠在政治光譜中心偏右位置。

極右翼政黨通常與強烈的民族主義、種族主義、威權國家觀，以及排斥自由多元社會聯想在一起。

任職德國聯邦公共行政應用科學大學（FederalUniversity of Applied Administrative Sciences）的政治學家法爾-托貝爾（Armin Pfahl-Traughber）是德國極端主義權威學者之一，他認為極右翼政黨不一定反民主。

他接受德國之聲訪問時，解釋為何認為在探討AfD時使用「極右翼極端主義者」更為貼切：「當涉及排斥現代民主的核心價值，例如民主制度、權力分立、人權與多元主義，並過度強調族群認同，我就會使用『極右翼極端主義者』這個標籤。」

在他看來，AfD自2013年創立以來經歷了轉型。他說：「原本是一個由右翼民主派政黨伴隨少數極右翼極端主義者起家，多年來已演變成一個極右翼極端主義政黨，內部僅剩少數右翼民主派。」

● 右翼民粹主義者（Right-wing populist）

「民粹主義」（populism）一詞源自拉丁文populus，意指「人民」；除此之外，這個詞彙並無明確定義，常被用來形容試圖迎合大眾的政治人物或政黨。

法爾-托貝爾指出，右翼民粹主義具有幾項核心特徵：將人民視為單一整體（進而排斥多元主義），並設定「他們」與「我們」的對立，通常意味著「人民」對抗「菁英」。

此外，右翼民粹主義者往往試圖直接向「平民大眾」靠攏，宣稱知曉人民所思所求。這個名詞也常被用來形容AfD，因為AfD的政治風格展現了這些鮮明特徵。

● 右翼保守派（Right-wing conservative）

「右翼保守派」一詞通常用於強調家鄉、傳統家庭等保守價值，以及民族主義、強大國家與「法律與秩序」的政治人物或政黨。

不同於右翼極端主義者，右翼保守派不一定將人民視為種族或族群上的單一共同體。一般而言，這些人接受民主的基本原則與現行的憲政秩序。

然而，歷史上也曾出現源自右翼保守主義的反民主運動：例如德國「保守革命」的支持者，代表人物包括史賓勒（Oswald Spengler）、容爾（Ernst Jünger）與施密特（Carl Schmitt）。這些學者排斥議會制、現代性與社會多元化，並呼籲建立由威權領袖統治的國家。

● 血統民族主義（Völkisch）

Völkisch是德語名詞das Volk，即「人民或民族」的形容詞形式；然而，自19世紀末以來，das Volk被用來指涉血統純淨的族群共同體，並且從一開始就帶有強烈反猶太主義色彩。

這樣的血統民族主義運動是希特勒（Adolf Hitler）領導殘暴的國家社會主義運動前身。

如今，政治人物與專家指責AfD抱持民族至上觀點，因AfD黨務官員一再將德國人區分為具有移民背景與無移民背景兩大類。

● 法西斯主義者（Fascist）

這個名詞形容一種訴諸民族主義、反民主世界觀的極端政治立場，源自義大利文fascio，有「捆、束」之意。

起初，這是20世紀初期與義大利獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）運動有關的自我稱呼。

墨索里尼統治下法西斯主義的核心特徵包括極端民族主義、擁護領袖原則、排斥民主制度，以及歌頌暴力與戰爭。希特勒領導的德國國家社會主義借鑑了義大利法西斯運動，隨後被歷史學家歸類為法西斯主義的極端形式。

現今將這個詞彙應用於極右翼極端主義運動，在學術界仍存有爭議。

法爾-托貝爾主張：「在大多數情況下，相關團體無法與希特勒或墨索里尼的運動畫上等號。」許多學界同僚亦認同這項評估。

● 「右翼極端主義嫌疑個案」（Suspected case ofright-wing extremism）

這個標籤由德國境內情報機構「聯邦保護憲法辦公室」（Federal Office for the Protection of theConstitution）所使用，而AfD在德國已被列為右翼極端主義嫌疑個案。

法爾-托貝爾解釋這項分類的意涵：「這代表有具體理由懷疑有意圖破壞自由民主基本秩序，且這些理由需要進一步調查。」

根據聯邦保護憲法辦公室的調查結果，AfD試圖賦予具移民背景的德國人次等法律地位，這類作為違反了德國憲法。這項認定已於2024年獲得明斯特（Münster）高等行政法院裁定維持。

● 「右翼極端主義確定個案」（Confirmed right-wing extremist）

法爾-托貝爾表示，聯邦保護憲法辦公室這項分類是「經過評估後的結論，認定相關政治行為者確實屬於極端分子」。

在德國，這項分類具有實質法律後果，意味著「今後得使用情報機關手段監控這個政黨」，包含監聽電話通訊或透過線民進行情報蒐集。

此外，被列為「右翼極端主義確定個案」的政黨成員，可能被拒絕聘任為教師、警察或軍人，因為這些成員對憲法的忠誠度無法獲得保證。

聯邦保護憲法辦公室將AfD列為「右翼極端主義確定個案」的評定，目前正由科隆行政法院（CologneAdministrative Court）進行司法審查。

值得注意的是，在邦層級方面，AfD的16個邦黨部中，已有5個邦黨部被正式列為「右翼極端主義確定個案」。