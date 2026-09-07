經濟創傷加深排外情緒 德東為何成極右勢力大本營

德國另類選擇黨今天在東部地方選舉大勝，凸顯德東地區已成極右派大本營。專家分析，兩德長年經濟落差的失落感、難民帶來的相對剝奪感，共同將極右勢力推上權力高峰。

華爾街日報指出，德國另類選擇黨（AfD）在前東德地區擁有約210萬人口的薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）斬獲約44%選票，以超過執政者基民黨（CDU）兩倍的懸殊差距勝出。

這也意味著反移民且立場親俄的另類選擇黨有望在邦層級拿下執政權，這將創下德國戰後首度由極右派政黨執政的紀錄。

法新社報導提到，1989年柏林圍牆倒塌，宣告共產體制的德意志民主共和國（GDR，東德）走入歷史，當時許多國營企業紛紛關門大吉，引發大規模失業潮與人口外移。

● 砸重金建設難縮差距 德東仍陷弱勢焦慮

德國聯邦政府東部事務專員、出身德國東部圖林根邦（Thuringia）的國會議員凱瑟（Elisabeth Kaiser）接受法新社專訪時表示，「對許多東德人而言，那是段刻骨銘心的痛苦經歷，經過世代傳遞已化為東德集體記憶的一部分」，這段過往伴隨著一種被貶低自我價值的失落感、喪失所有的切身之痛，以及體認到一切都可能一夕變調的衝擊。

數十年過去，德國東部地區平均薪資與儲蓄水準仍偏低，多數大型企業總部仍以德國西部為主；東部人口雖占全國1/5，在政壇的代表性卻始終不足。

政府多年來斥資數十億歐元，在東部推動基礎建設、振興經濟，如今已初見成果。凱瑟表示，東部地區如今已是許多「未來產業」的重鎮，許多地區因生活成本與租金較低、自然風光秀麗、托育完善且大學優質，也非常適合年輕家庭定居。

儘管如此，她強調當地仍然存在「巨大貧富差距」，許多人心中難以揮別「居於弱勢、未被看見」的邊緣感。

● 德東排外情緒根深柢固 難民潮再掀怒火

即便德國東部的外來人口遠比西部來得少，另類選擇黨反移民的立場，卻在當地引發強烈共鳴。

二戰過後，西德經濟復甦主要仰賴「外籍勞工」，東德則是從越南、莫三比克等社會主義的「兄弟之邦」引進契約勞工。

凱瑟指出，這些外籍勞工在生活空間上「與東德人幾乎完全隔離」並且受限於定期合約，這也意味著當時的東德「並不是一個移民社會」。

她表示，儘管當時官方在宣傳時，將東德塑造成具國際主義色彩的國家，但暗地裡始終存在著「種族主義、排外心態與極右翼極端主義」，並在1990年代全面爆發，當時外籍人士頻遭暴力攻擊的事件屢見不鮮。

她指出，近來這股不滿蔓延至從敘利亞與阿富汗前來尋求庇護的難民身上，許多人認為這些難民「不勞而獲，卻享有各種額外福利」。

● 「東德情結」蔓延 浪漫化歷史助長極右勢力

東德歷史正被過度美化與浪漫化，也令外界備感擔憂。凱瑟指出，這股懷舊風潮被稱為「東德情結」（Ostalgie）。

她說，「人們在危機時刻，往往會回想起過去美好的一面」，民粹主義者正巧妙操弄「帶有東德時代強烈情感渲染力的符號」。

速克達機車品牌「席姆森」（Simson）便是其中具代表性的象徵之一，另類選擇黨首席候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）經常騎乘這種機車宣傳造勢。凱瑟說：「在過去的年代，那是自由的象徵，因為它讓人能夠自由代步移動。」

儘管年長選民可能懷念東德時期較有安全感的生活，但凱瑟直言，人們常忘了「那份安全感是建立在高度管控與全面監視之下」。

她也提到，許多東德人對1989年的和平革命深感自豪，並視為集體力量「有能力推翻一個體制」的歷史鐵證。

● 疑美親俄氛圍濃 德東政局成政治地震儀

儘管俄羅斯入侵烏克蘭，且柏林當局指控莫斯科對德國發動各類「混合戰攻擊」，另類選擇黨仍力倡與俄羅斯建立更緊密關係。

凱瑟分析，許多東德人的成長背景形塑出「強烈的反美情緒」，以及對跨大西洋同盟根深柢固的質疑態度，即使在當前美國政府執政下也未見緩解。

凱瑟說，極右的另類選擇黨和極左陣營，如今在部分德國西部地區也逐漸崛起，她認為全德國應將東部視為反映整體政局變化的「地震儀」。