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調查韓國地方選舉爭議 選管委特檢團隊正式成立

中央社／ 首爾7日專電

韓國6月3日發生選票不足爭議，負責調查此案的特檢團隊今天正式成立，特檢李泰漢表示，這次調查是為了保障國民憲法的參政權，全面檢視選舉管理疏失及選管委營運弊端。

根據韓聯社報導，特檢團隊今天上午在位於首爾瑞草區的特檢辦公室舉行揭牌儀式，正式宣布展開調查。特別檢察官李泰漢（音譯）表示，此次調查是為了保障國民憲法上的參政權，並恢復選舉的公正性與公信力，「我們將肩負重大責任，迅速且徹底地進行調查」。

李泰漢強調，調查過程中將充分保障正當法律程序及人權，不會受到未經證實的疑點或政治爭議動搖，只會透過客觀證據確認事實，並向國民透明說明調查結果。

目前已有15名派駐檢察官報到，由於檢察廳預定於下個月2日廢除，加上調整調查權的問題，檢察調查官僅以最低限度派駐。

特檢團隊將進行最長150天的調查，針對操弄投票統計、假借公務出國旅遊、合約特惠等12項疑點展開調查，全面檢視選舉管理疏失及中央選舉管理委員會（選管委）營運弊端。

特檢團隊2日已從「國民參政權侵害真相查明檢警聯合搜查本部」接手原始調查紀錄及證據資料，並著手進行分析。不過李泰漢強調，不會以聯合搜查本部的事實調查結果為前提進行調查，而是將依據特檢團隊內部判斷，重新展開調查。

報導提及，特檢團隊預計以聯合搜查本部查明的基層實務人員管理疏失及不法情事為基礎進行調查，聚焦釐清選管委高層是否涉入及應負責任。其中，要求增減投票人數的相關指示是如何制定及核准，以及為何將選票印製數量訂為選民人數約50%的經過等，被列為主要調查重點。

團隊 韓國 地方選舉

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