地方執政在望 極右AfD黨大勝重點、影響一次看

德國另類選擇黨今天在東部薩克森-安哈特邦地方選舉大勝，離首度地方執政僅一步之遙，被視為德國極右派二戰結束以來最大選舉戰果。

● 設防火牆孤立極右翼策略失靈

華爾街日報指出，德國另類選擇黨（AfD）在前東德地區擁有約210萬人口的薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）斬獲約44%選票，以超過執政者基民黨（CDU）兩倍的懸殊差距勝出，創下1950年代以來全德各邦地方選舉中最驚人的得票紀錄之一。

德國主流政黨將面臨殘酷抉擇：繼續行之有年的所謂「防火牆」聯手杯葛AfD任何可能的執政，還是要放手讓AfD首度在地方執政。

聯邦總理梅爾茨（Friedrich Merz）已排除與AfD任何形式的合作，但在AfD勢力強大的德東地區，基民黨（CDU）內部議員對「防火牆」策略的看法已現分歧。批評人士認為，排擠AfD不僅疏離選民，更迫使基民黨為執政被迫與理念不合政黨聯合執政，最終導致政策寸步難行。

● 邦選舉得票44%創二戰後紀錄 單獨執政僅差3席

政治新聞網POLITICO指出，這場邦議會選舉是重要風向標，將檢驗被貼上反移民、親俄等標籤，如今卻貴為歐盟最大經濟體德國國內最受歡迎的另類選擇黨，會否持續掀起狂潮，一路從地方邁向聯邦執政。

AfD以「一切從這裡開始」為口號，毫不諱言將這次在東部薩克森-安哈特邦的大勝作為進軍全國的起點。邦總理候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）在勝選夜高喊：「我們創造了歷史。我們正贏回自己的國家。一切就從薩克森-安哈特邦開始。」現場群眾齊聲高喊他的名字「烏利、烏利！」

在完成幾乎所有計票後，AfD囊括約44%選票，於高投票率下取得邦議會39席，距離單獨執政所需的42席僅差3席。後續動向勢必集中於AfD能否和莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）達成共識攜手邦執政，或說服他黨議員「起義來歸」。BSW是前東德共產黨成員創立的政黨，經濟立場極左、移民政策卻偏向極右，與AfD再一些議題上有所交集。

薩克森-安哈特邦選舉結果對德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）的基民黨（CDU）是場災難。基民黨在今天這場選舉的得票跌破18%，遠低於2021年選舉拿下的37.1%。基民黨的敗選夜梅爾茨未現身，也沒有針對選舉結果發表談話。

● 從地方到中央 AfD東部勝選開始放眼全國

AfD黨魁韋德爾（Alice Weidel）表示，AfD「永遠向聯盟夥伴伸出橄欖枝」；西格蒙德也說願意與其他邦議員合作，無論是以「黨團」或是「議員個人」方式合作。

莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）跨過得票5%基本門檻，有望在邦議會取得4席；不過AfD也已向個別基民黨議員示好，希望有人脫黨來歸。

AfD另一黨魁克魯帕拉（Tino Chrupalla）直言，如果其他政黨繼續聯手阻撓AfD執政，只會收到讓AfD變得更加強大的反效果。

克魯帕拉說：「我們的態度很明確。如果其他黨自認很懂，覺得這次選舉結果並非某種預兆，那就大可繼續杯葛我們，然後下次選舉我們得票就會破50%。」

● 德國東、西分歧加深 盡顯主流政黨信任危機

薩克森-安哈特邦過去24年來一直由基民黨主政。黨秘書長霍伯曼（Franziska Hoppermann）形容這是基民黨的「全面失敗」；現任邦總理舒爾策（SvenSchulze）也承認敗選嚴重性，尤其是在投票率非常高的情況下。

儘管AfD的薩克森-安哈特邦地方黨部被情治機關列為右翼極端組織，但仍能贏得逾4成選民青睞，凸顯前東德地區民眾對主流政黨、媒體及公共機構普遍存在的不信任。德國1990年統一前，東德為共產黨所統治。

自2013年成立以來，AfD一直標榜大規模遣返移民的「再移民」運動，並推動與莫斯科建立更密切關係，包括恢復與俄羅斯的學生交流計畫；AfD也呼籲禁止在公立學校懸掛象徵性別多元的LGBTQ彩虹旗，並提出「新生兒友善津貼」，前兩名子女每人可獲得2000歐元，之後每增加一名子女則可獲4000歐元。

POLITICO認為，AfD的勝選主要應非自身政見，而是選民對主流政黨、尤其對梅爾茨及其中間偏右保守派陣營很感冒。公廣媒體的德國第一電視台（ARD）的出口民調，薩克森-安哈特邦僅9%選民認同梅爾茨施政表現。

薩克森-安哈特邦是德國平均淨收入最低的邦，經濟焦慮也是影響選民投票的重要因素，包括產業衰退與能源成本上升。ARD民調顯示，約70%受訪者表示，他們「非常擔心」物價上漲會讓自己無力支付帳單；58%則擔心無法維持目前的生活水準。

民調顯示，AfD在東部的麥克倫堡-西帕默瑞尼亞邦（Mecklenburg-Western Pomerania）支持率也是一枝獨秀，當地將於9月20日投票；同一天也將投票的首都柏林，AfD在柏林的支持率也高達18%名列前茅。