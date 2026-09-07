快訊

昔房仲金童吸金2.5億逃亡7年 落網重判後傳因流感猝逝

父遺囑事業給女友 子女怒控遭洗腦…法官一關鍵判有效

減肥越減越肥原因曝 掌握「熱量赤字」才不復胖

聽新聞
0:00 / 0:00

地方執政在望 極右AfD黨大勝重點、影響一次看

中央社／ 柏林6日綜合外電報導
德國極右翼另類選擇黨大會11日通過，黨魁魏德爾成為該黨總理候選人。路透
德國極右翼另類選擇黨大會11日通過，黨魁魏德爾成為該黨總理候選人。路透

德國另類選擇黨今天在東部薩克森-安哈特邦地方選舉大勝，離首度地方執政僅一步之遙，被視為德國極右派二戰結束以來最大選舉戰果。

● 設防火牆孤立極右翼策略失靈

　

華爾街日報指出，德國另類選擇黨（AfD）在前東德地區擁有約210萬人口的薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）斬獲約44%選票，以超過執政者基民黨（CDU）兩倍的懸殊差距勝出，創下1950年代以來全德各邦地方選舉中最驚人的得票紀錄之一。

德國主流政黨將面臨殘酷抉擇：繼續行之有年的所謂「防火牆」聯手杯葛AfD任何可能的執政，還是要放手讓AfD首度在地方執政。

聯邦總理梅爾茨（Friedrich Merz）已排除與AfD任何形式的合作，但在AfD勢力強大的德東地區，基民黨（CDU）內部議員對「防火牆」策略的看法已現分歧。批評人士認為，排擠AfD不僅疏離選民，更迫使基民黨為執政被迫與理念不合政黨聯合執政，最終導致政策寸步難行。

● 邦選舉得票44%創二戰後紀錄　單獨執政僅差3席

政治新聞網POLITICO指出，這場邦議會選舉是重要風向標，將檢驗被貼上反移民、親俄等標籤，如今卻貴為歐盟最大經濟體德國國內最受歡迎的另類選擇黨，會否持續掀起狂潮，一路從地方邁向聯邦執政。

AfD以「一切從這裡開始」為口號，毫不諱言將這次在東部薩克森-安哈特邦的大勝作為進軍全國的起點。邦總理候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）在勝選夜高喊：「我們創造了歷史。我們正贏回自己的國家。一切就從薩克森-安哈特邦開始。」現場群眾齊聲高喊他的名字「烏利、烏利！」

在完成幾乎所有計票後，AfD囊括約44%選票，於高投票率下取得邦議會39席，距離單獨執政所需的42席僅差3席。後續動向勢必集中於AfD能否和莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）達成共識攜手邦執政，或說服他黨議員「起義來歸」。BSW是前東德共產黨成員創立的政黨，經濟立場極左、移民政策卻偏向極右，與AfD再一些議題上有所交集。

薩克森-安哈特邦選舉結果對德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）的基民黨（CDU）是場災難。基民黨在今天這場選舉的得票跌破18%，遠低於2021年選舉拿下的37.1%。基民黨的敗選夜梅爾茨未現身，也沒有針對選舉結果發表談話。

● 從地方到中央　AfD東部勝選開始放眼全國

AfD黨魁韋德爾（Alice Weidel）表示，AfD「永遠向聯盟夥伴伸出橄欖枝」；西格蒙德也說願意與其他邦議員合作，無論是以「黨團」或是「議員個人」方式合作。

莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）跨過得票5%基本門檻，有望在邦議會取得4席；不過AfD也已向個別基民黨議員示好，希望有人脫黨來歸。

AfD另一黨魁克魯帕拉（Tino Chrupalla）直言，如果其他政黨繼續聯手阻撓AfD執政，只會收到讓AfD變得更加強大的反效果。

克魯帕拉說：「我們的態度很明確。如果其他黨自認很懂，覺得這次選舉結果並非某種預兆，那就大可繼續杯葛我們，然後下次選舉我們得票就會破50%。」

● 德國東、西分歧加深　盡顯主流政黨信任危機

薩克森-安哈特邦過去24年來一直由基民黨主政。黨秘書長霍伯曼（Franziska Hoppermann）形容這是基民黨的「全面失敗」；現任邦總理舒爾策（SvenSchulze）也承認敗選嚴重性，尤其是在投票率非常高的情況下。

儘管AfD的薩克森-安哈特邦地方黨部被情治機關列為右翼極端組織，但仍能贏得逾4成選民青睞，凸顯前東德地區民眾對主流政黨、媒體及公共機構普遍存在的不信任。德國1990年統一前，東德為共產黨所統治。

自2013年成立以來，AfD一直標榜大規模遣返移民的「再移民」運動，並推動與莫斯科建立更密切關係，包括恢復與俄羅斯的學生交流計畫；AfD也呼籲禁止在公立學校懸掛象徵性別多元的LGBTQ彩虹旗，並提出「新生兒友善津貼」，前兩名子女每人可獲得2000歐元，之後每增加一名子女則可獲4000歐元。

POLITICO認為，AfD的勝選主要應非自身政見，而是選民對主流政黨、尤其對梅爾茨及其中間偏右保守派陣營很感冒。公廣媒體的德國第一電視台（ARD）的出口民調，薩克森-安哈特邦僅9%選民認同梅爾茨施政表現。

薩克森-安哈特邦是德國平均淨收入最低的邦，經濟焦慮也是影響選民投票的重要因素，包括產業衰退與能源成本上升。ARD民調顯示，約70%受訪者表示，他們「非常擔心」物價上漲會讓自己無力支付帳單；58%則擔心無法維持目前的生活水準。

民調顯示，AfD在東部的麥克倫堡-西帕默瑞尼亞邦（Mecklenburg-Western Pomerania）支持率也是一枝獨秀，當地將於9月20日投票；同一天也將投票的首都柏林，AfD在柏林的支持率也高達18%名列前茅。

德國 華爾街日報 二戰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

德國東部選舉登場 極右翼AfD力拚二戰後首度執政

出口民調：極右翼德國另類選擇黨德東邦議會選舉勝出

首席候選人人氣旺 德另類選擇黨有望首次地方執政

德國極右翼地方選舉大勝 法國歐洲事務部長示警

相關新聞

金融時報披露美軍荷莫茲掃雷任務！海豹隊員摸黑下水 最危險一步曝光

金融時報6日引述知情人士披露，美伊在荷莫茲海峽互轟之際，美國海軍過去4個月一直在海峽秘密掃雷，趁夜出動海豹部隊潛水員、無人艇及專用水下載具，在黑暗中搜尋並摧毀水雷。英國皇家國際事務研究所副研究員拉布（Nitya Labh）形容這項任務十分耗時且高度危險，實際上找到水雷後要「在水下主動引爆」。

川普「組合拳」奏效！伊朗高層曝快撐不住 1關鍵可能突破僵局

路透報導，美國總統川普對伊朗施加前所未有的經濟攻勢開始奏效，如今局勢轉向對德黑蘭不利，伊朗承受的經濟損失已高於對外造成的損害，且干擾荷莫茲海峽航運的能力也逐漸削弱。然而，區域消息人士指出，這些壓力是否足以迫使伊朗讓步仍不明朗。德黑蘭目前無意放棄原先各項要求，包括解除制裁、取回遭凍結資產、控制荷莫茲海峽等。

發動東德懷舊的引擎：極右AfD的輕型摩托車如何贏得選民支持？

德國薩克森—安哈特邦（Sachsen-Anhalt） 即將於2026年9月6日舉行邦層級選舉，這場選舉被外界視作德國極右翼政黨另類選擇黨（AfD）可能首次取得邦總理職位的重要一役，使AfD在該邦所推出的邦總理候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）因此備受矚目。

南韓擬派兵荷莫茲海峽！伊朗撂話警告 韓外交部回應了

南韓東亞日報英文網7日報導，伊朗高層近日點名南韓，警告任何介入荷莫茲海峽的行動，一律視為「軍事侵略及參與戰爭」，即使僅派遣非戰鬥人員也不例外，屆時伊方將採取回應。另一方面，川普政府正施壓首爾，盡快決定是否派兵，並表示正在「等待南韓的支持」。

彭博：中國鎖定美國援台生命線 陸海警東部海域活動面積逾2個台灣

彭博7日報導，中國大陸過去數十年對台灣的海上施壓主要集中在台灣西部，如今則把觸角進一步伸向東部太平洋海域，自6月以來，中國平均每月派遣2艘海警船至台灣以東海域巡邏，範圍遍及2萬7100平方海里的海域，面積超過台灣的2倍。

德國又想打仗？俄外長拉夫羅夫指控：柏林正走向對俄宣戰

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）抨擊柏林當局在萊比錫機場發生無人機事件後，關閉部分俄方駐德外交機構的決定，指責德國正走向與俄羅斯直接對抗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。