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南韓擬派兵荷莫茲海峽！伊朗撂話警告 韓外交部回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一艘快艇（中）6日駛過停泊在伊朗阿巴斯港外荷莫茲海峽的一艘貨船。美聯社
一艘快艇（中）6日駛過停泊在伊朗阿巴斯港外荷莫茲海峽的一艘貨船。美聯社

南韓東亞日報英文網7日報導，伊朗高層近日點名南韓，警告任何介入荷莫茲海峽的行動，一律視為「軍事侵略及參與戰爭」，即使僅派遣非戰鬥人員也不例外，屆時伊方將採取回應。另一方面，川普政府正施壓首爾，盡快決定是否派兵，並表示正在「等待南韓的支持」。

南韓政府目前正考慮以非戰鬥任務為主的部隊部署方案，包括派遣P-8海上巡邏機、軍用後勤支援艦，以及海軍特殊作戰部隊所屬的爆炸物處理小組，希望在回應美方要求支援荷莫茲海峽的同時，避免直接捲入戰爭。

南韓外交部回應伊朗警告表示，南韓政府正與相關國家等國際社會保持密切溝通，以協助中東地區儘速恢復和平與穩定，並確保包括南韓船舶在內的所有船隻，都能在荷莫茲海峽享有航行自由。

根據報導，一名伊朗安全高層4日受訪親真主黨的黎巴嫩馬雅丁電視台（Al Mayadeen TV）表示，南韓不應屈服於美方壓力、配合其非法軍事行動；若南韓在荷莫茲海峽採取針對伊朗的行動，將被視為直接軍事侵略及參戰。

這番言論等同警告，南韓相關人員與軍事資產可能成為伊朗的攻擊目標。

另一方面，川普政府正敦促南韓承諾向荷莫茲海峽部署兵力。

美國五角大廈一名官員美東5日向東亞日報表示：「川普總統已公開表示，他期望盟友挺身而出，積極支持荷莫茲海峽的航行自由。」

不過，隨著中東衝突再度出現升高跡象，加上南韓執政陣營內部也出現反對聲音，相關方案要通過國會恐面臨阻力。南韓政府原先考慮最快9月向國會提交派兵同意案，但在伊朗施壓及國內反對部署的情況下，目前能否於本月送案仍不明朗。

一名南韓政府高層官員表示：「我們正在考慮所有選項，但最高層級尚未作出任何決定。」據報導，南韓總統李在明4日與公民團體會面時，也對派遣計畫遲遲沒有進展表達不滿。

荷莫茲海峽 南韓 外交部

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