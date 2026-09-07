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專家：美國海軍超負荷非源於伊朗戰爭 對印太影響值得關注

中央社／ 倫敦6日專電

英國海權專家指出，美國航空母艦和海軍艦艇全球部署和維修養護吃緊的現象，在今年伊朗戰爭爆發之前即已發生，這對美國在印太區域嚇阻能力的影響值得持續關注。

專家也提到，美國運用航空母艦等高價值軍事資產的方式值得進一步檢視。以亞洲和太平洋戰場為例，中國可能考慮先利用海警和民兵等準軍事力量，對台灣實施隔離或封鎖，驅使美方出動航艦等高價值資產，以利在消耗、磨損美軍戰備後，在適當時機升高局勢，出動中國海軍、發動關鍵打擊。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）海權高階研究員卡沙爾（Sidharth Kaushal）以及RUSI期刊主編、前英國海軍戰略研究中心（RNSSC）主任羅蘭（Kevin Rowlands）近日聯名發表評論文章，分析美國軍艦部署時間過長、例行維修養護遞延等現象造成的惡性循環，以及相關現象對美方軍事態勢的影響。

美軍航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）近日成為國際新聞焦點，主要原因包括它的海上部署時間總計超過270天，且集中於中東地區。

卡沙爾和羅蘭指出，按美國海軍標準規範，航艦單一部署週期是210天（約7個月），但「林肯號」的部署天數雖然已明顯超標，卻不是特例，更未破紀錄：美國航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）今年5月剛結束長達326天的部署行動。

此外，分析美國海軍近10年的訊息發布可發現，自2023年以來總計11次航艦部署行動之中，有8次的部署時間長達8個月以上；長達至少9個月的部署行動則多達5次，占比近50%。

卡沙爾和羅蘭在文章提到，依據美方準則，海軍航艦的運用是3年一循環，其中7個月用於部署，其他時間則用於維修養護、人員訓練與輪休調度，以及航艦進入表定高戰備狀態；現役航艦多達11艘的美國海軍，在任何一個時間點，都應有2至3艘航艦在海上執行部署任務，其他航艦則各自處於3年循環的不同階段。

文章指出，一旦部署時間過長，航艦所需維修養護時間通常也會增加，進而影響其他航艦的運用循環。這可類比為汽車未按時接受例行保養，一旦車齡已相當可觀，則車主需付出的時間和金錢成本會更高。

文章舉例，「林肯號」正式投入服役是在44年前；美國現役最老的兩艘航艦「尼米茲號」（USSNimitz）和「艾森豪號」（USS Dwight D.Eisenhower），艦齡分別是51年和48年。

不僅是航艦，文章提到，類似的部署和維養吃緊現象也可見於驅逐艦、兩棲艦隊等美軍艦艇。舉例而言，驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）今年7月曾在失去電力的情況下，在戰略情勢敏感的南海水域漂流4天。

值得注意的是，「班福特號」隸屬航艦「華盛頓號」（USS George Washington）打擊群編隊，而「華盛頓號」近日接替「林肯號」赴中東執行任務。這意味在南海遭遇漂流險境時，「班福特號」是處於開始執行任務的階段，而非任務尾聲。

另一方面，文章指出，伊朗戰爭恐已將美國在全球的軍事部署態勢推向危機邊緣，這可見於海軍及其他軍事資源。舉例而言，美國已消耗相當於10年產量的反飛彈「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德系統）；各式關鍵高階武器儲備恐皆需耗時數年補充。

文章提到，中國可能會認為這樣的局面對自己有利。無論中方的認定是否合理，問題重點一向不在特定危機是否確實為敵手製造機會，而在競爭或敵對的各方如何評估戰略形勢變化，並進而採取什麼樣的行動。

伊朗 伊朗戰爭 印太

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