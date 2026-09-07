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德國又想打仗？俄外長拉夫羅夫指控：柏林正走向對俄宣戰

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指責德國正走向對俄宣戰。歐新社
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指責德國正走向對俄宣戰。歐新社

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）抨擊柏林當局在萊比錫機場發生無人機事件後，關閉部分俄方駐德外交機構的決定，指責德國正走向與俄羅斯直接對抗。

拉夫羅夫的談話刊載於俄羅斯國家電視台《Vesti》的Telegram頻道上。他說：「整體而言，廣義來說，這有點像是一場真正戰爭的開端。我還記得，第二次世界大戰爆發前，德國人也關閉自己的駐俄外交機構。他們又想要打仗了。」

上個月，萊比錫機場發現一架攜帶爆炸裝置的無人機，德國將此事歸咎於俄羅斯。俄方否認這項指控。俄羅斯總統普亭反過來指責德國偽造證據，栽贓嫁禍給俄羅斯。

莫斯科近來持續強化對抗性言論。

德國已下令關閉俄羅斯駐波恩總領事館，以及象徵戰後俄德關係的俄羅斯之家。柏林政府上周表示，調查顯示，俄羅斯是這起未遂無人機攻擊事件的幕後黑手。德國也將加強對俄羅斯公民的邊境管制。

克里姆林宮隨即採取報復行動，宣布將關閉德國歌德學院（Goethe Institut）在俄分支機構。

歐盟官員警告，俄羅斯持續升級的混合式攻擊，是歐盟當前面臨的最重大戰略威脅之一。

拉夫羅夫說，德國總理梅爾茨實際上正走向對俄宣戰，而俄國領導層將作出相應判斷。

德國 柏林 俄羅斯

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