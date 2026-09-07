北韓新驅逐艦姜健號成軍 金正恩：納入核反擊體系

北韓官媒北韓中央通信社今天報導，北韓領導人金正恩表示，北韓最新的驅逐艦將納入核反擊體系，並能發動「毀滅性報復打擊」，但報導並未說明這艘軍艦是否會搭載核武。

隨著金正恩持續擴大北韓核武的力量，北韓也加快海軍現代化的發展。

金正恩昨天在東部港口城市元山舉行的軍艦服役儀式上表示，這艘新艦部署至朝鮮半島東側海域，向北韓的敵對勢力發出明確訊號。

根據北韓中央通信社，金正恩說：「現在是我們在海上與水下行使主權的時候了。」

北韓中央通信社引述金正恩指出，這艘5000噸級驅逐艦姜健號（Kang Kon）是繼約3個月前在北韓西海岸服役的崔賢號（Choe Hyon）驅逐艦之後，第2艘成軍的同級戰艦。

金正恩表示，北韓海軍核戰力不斷升級，北韓將繼續在重要海域擴充他所稱最強大的戰略資產，以捍衛海洋主權及區域安全。

他也說，姜健號將成為北韓國家核反擊體系的一環。

北韓中央通信社並未具體說明姜健號可能搭載哪些武器系統，但表示其武器系統與崔賢號相同。北韓中央通信社先前報導，崔賢級驅逐艦可搭載多種武器，分析人士認為其中包括具備攜帶核彈頭能力的飛彈。

根據北韓中央通信社，金正恩表示，他將在8個月後展示北韓海軍建設的另一階段成果，但未透露詳細內容。

金正恩也說，北韓東岸的海軍基地正在興建，未來將成立新的海軍部隊，並建造不同級別的軍艦。