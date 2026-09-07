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川普「組合拳」奏效！伊朗高層曝快撐不住 1關鍵可能突破僵局

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
6日伊朗阿巴斯港外海荷莫茲海峽夕陽下，可見多隻燕鷗棲息在一艘沉船露出水面的金屬骨架上。美聯社
6日伊朗阿巴斯港外海荷莫茲海峽夕陽下，可見多隻燕鷗棲息在一艘沉船露出水面的金屬骨架上。美聯社

路透報導，美國總統川普伊朗施加前所未有的經濟攻勢開始奏效，如今局勢轉向對德黑蘭不利，伊朗承受的經濟損失已高於對外造成的損害，且干擾荷莫茲海峽航運的能力也逐漸削弱。然而，區域消息人士指出，這些壓力是否足以迫使伊朗讓步仍不明朗。德黑蘭目前無意放棄原先各項要求，包括解除制裁、取回遭凍結資產、控制荷莫茲海峽等。

美國前談判代表羅斯（Dennis Ross）認為，目前最明確的突破口可能是海峽收費爭議。伊朗可放棄向船隻徵收「通行費」，但保留針對合法航行、安全及環境服務收費的權利，讓伊美都能宣稱有所斬獲，也讓德黑蘭退讓而不顯得屈服。他說：「如果能宣布重啟海峽，我認為川普會願意達成協議。」

3名伊朗高層消息人士透露，美國海軍封鎖與加重制裁已愈來愈難以承受，不僅壓縮石油出口與政府收入，也大幅限制伊朗取得外匯、進口商品及利用全球金融網絡，德黑蘭正面臨史上最嚴峻的經濟壓力。

美方切斷石油出口已重創伊朗政府收入，但德黑蘭干擾荷莫茲海峽航運，並未引發預期中的全球經濟震盪，能源市場反而逐步適應、替代供應持續補位。美國財政部長貝森特將這套策略形容是一記「左右開弓的組合拳」。

伊朗分析家阿吉齊（Arash Azizi）表示，權力平衡已稍微朝不利伊朗的方向傾斜。德黑蘭始終無法完全關閉荷莫茲海峽，逐漸失去有力籌碼，而美國海軍封鎖也真正重創伊朗。伊朗未能迫使華府重返談判桌，其他國家則逐漸適應。

羅斯表示，華府或許把伊朗惡化的經濟困境視為施壓奏效，但目前僵局可能比預期更難打破。德黑蘭似乎刻意控制衝突強度，同時保留進一步升級的空間；革命衛隊則可能認為，只要撐得夠久，就能熬過經濟與軍事壓力，而不必向美國妥協。

英國皇家聯合軍事研究所資深研究員歐茲切利克（Burcu Ozcelik）指出，伊朗能撐多久，也取決於民眾的耐受程度。經濟壓力雖提高社會動盪風險，但戰時心態、外國軍事介入與平民傷亡，目前仍讓部分民眾願意繼續承受困境。

伊朗 川普 荷莫茲海峽

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