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澳洲擬立新法 民眾可關閉社群媒體演算法

中央社／ 雪梨7日綜合外電報導
澳洲去年12月領先全球，禁止兒童使用社群媒體平台，保護兒童免受網路霸凌與「掠奪性演算法」危害，英國、法國等其他國家也陸續跟進。 圖／AI生成
澳洲去年12月領先全球，禁止兒童使用社群媒體平台，保護兒童免受網路霸凌與「掠奪性演算法」危害，英國、法國等其他國家也陸續跟進。 圖／AI生成

澳洲通訊部長威爾斯今天表示，根據一項打擊科技巨頭的新草案，澳洲民眾未來有望能自行選擇關閉社群媒體強大的演算法機制，預計本週將送進澳洲國會審議。

法新社報導，這項要求業者落實「數位注意義務」的草案，將強制要求Facebook母公司Meta等業者為用戶提供選項，讓他們可以關閉依個人喜好推薦內容的演算法。

澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）告訴澳洲廣播公司新聞網（ABC）：「許多澳洲人都肯定演算法帶來的價值，無論是從中獲得的娛樂性還是實用性。」

不過，她指出：「很多澳洲人仍會希望保留演算法，但我們認為，科技巨頭打從一開始就應賦予他們選擇權，並尊重民眾的選擇…我們應該讓澳洲人對自己動態消息上看到的內容，擁有更多選擇權。」

社群媒體業者長期以來被認為使用具成癮性的演算法，而面臨外界嚴格檢視，並被控刻意將使用者導向聳動或極端內容，藉此延長使用時間。

澳洲去年12月領先全球，禁止兒童使用社群媒體平台，保護兒童免受網路霸凌與「掠奪性演算法」危害，英國、法國等其他國家也陸續跟進。

然而，上月公布的數據卻顯示，儘管實施禁令，澳洲16歲以下青少年使用社群媒體Instagram、TikTok比例卻不減反增。

澳洲 社群媒體 演算法

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