德國極右翼地方選舉大勝 法國歐洲事務部長示警

法國歐洲事務部長哈達德（Benjamin Haddad）今天表示，德國極右翼「另類選擇黨」（AfD）在地方選舉取得壓倒性勝利是一個「嚴峻時刻」，呼籲政治人物應謙卑傾聽選民心聲。

法新社報導，根據德國公共廣播機構德國第一電視台（ARD）與第二電視台（ZDF）的預測，反移民的AfD在薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）輕鬆勝出。

哈達德在社群平台X發文指出：「看到極右翼在德國地方選舉中獲勝，這是歐洲的嚴峻時刻。」

他補充表示：「我們必須謙卑傾聽憤怒、擔憂與恐懼，並做出回應。但民族主義與排外心理絕非解決之道。」

他指出：「我們不能忘記歷史。這正是法國與德國做出選擇背後的深意。」

電視台的預測顯示，AfD得票率為44%，支持度翻倍成長，遠遠領先總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導的中右翼基督教民主黨（CDU）的約18%得票率。

根據路透社報導，出口民調顯示，AfD今天在薩克森-安哈特邦選舉躍居首位，使得極右翼政黨自第二次世界大戰以來，首度有望在邦層級掌權。

雖然未達絕對多數，AfD仍贏得44%選票，重創梅爾茨領導的保守派，反映出在分裂的政治版圖中，德國執政聯盟民意極度低迷。

AfD目前已是德國在全國層面最受歡迎的政黨，正尋求奠定立足點以推進政治主張，內容包括嚴格限制移民、恢復與俄羅斯關係、削減對烏克蘭支援及退出歐元區。

隨著計票工作持續進行，目前仍不清楚AfD是否能夠順利組閣，但這場選舉深遠的政治意義已相當明確。根據德國第二電視台數據，本屆投票率高達77%。

AfD在薩克森-安哈特邦的35歲首席候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）表示：「我們在這個國家創造了歷史。」

他在造勢集會上吸引了數以千計民眾，並屢次將這場勝選視為2029年聯邦大選奪取全國政權的第一步。

西格蒙德說：「人民已經非常明確表達，大家終於渴望迎來政治改變；更重要的是，人民展現出希望由我們帶來這項變革。」