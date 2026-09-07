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台灣「後門」變熱點！大陸海警東進 原物料航次流量超過台海

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台灣「後門」變熱點 大陸海警東進 原物料航次流量超過台海

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台灣海巡署7月8日公布照片，顯示台灣海巡艦艇在金門南方海域監控大陸海警船。分析人士指出，北京正加大對台海上施壓，並已顯示有意讓海警持續在台灣東部海域巡弋，使原本較少出現大陸海警船的東部太平洋逐漸成為新的施壓前線。法新社
台灣海巡署7月8日公布照片，顯示台灣海巡艦艇在金門南方海域監控大陸海警船。分析人士指出，北京正加大對台海上施壓，並已顯示有意讓海警持續在台灣東部海域巡弋，使原本較少出現大陸海警船的東部太平洋逐漸成為新的施壓前線。法新社

中國大陸台海上施壓正從台灣海峽延伸至東部太平洋。彭博資訊分析船舶追蹤資料發現，6月以來，大陸平均每月派兩艘海警船赴台灣東部，活動範圍達2.71萬平方海里，超過台灣面積兩倍。

更值得注意的是，6月載運石油、天然氣、鐵礦砂和農產品經過台灣東部的船舶達527航次，反而超過台灣海峽的420航次，凸顯台灣東部不只是戰略要地，也是全球能源和原物料運輸的重要航道。

根據彭博資訊以船舶追蹤資料計算，大陸海警船巡弋範圍距台灣東岸最近約30海里，仍在台灣主張的水域之外。從2025年1月開始的資料來看，這也是首度在台灣東部發現這類海警巡弋。

台灣海峽雖有全球近半數貨櫃船隊通過，但台灣東部同樣具有重要戰略地位，不僅連接菲律賓和廣大太平洋，當地航線也通往重要港口和軍事設施，美國及區域盟友可經此運送物資。東部海域水深，也適合潛艦活動和水下監偵。

佛羅里達國際大學政治與國際關係系講師Jing Ge說：「如果台灣海峽是前門，東部海域往往被視為後門。北京想表明，這道後門已不再是無人爭奪之地。」

一旦台海爆發戰事，大陸若要有效封鎖台灣，控制東部海域十分重要。台灣東岸航運一旦受阻，影響也可能擴及全球大宗商品運輸。

大陸海警把這類行動稱為「例行執法」巡航，並表示將加強巡弋，維護北京主張的海洋權益。台灣海巡署則表示，大陸企圖利用「執法巡航」，讓海警在台灣東部海域活動逐漸常態化，海巡署均及時派艦因應。美國則稱大陸這類行動「嚴重破壞穩定」。

這波行動始於6月1日。大陸海警當時派遣5,000噸級岱山艦和3,000噸級白塔艦前往台灣東部。這兩艘大型海警船先前曾部署在東海，包括日本控制、中國大陸也聲稱擁有主權的釣魚台列嶼附近。

就在數日前，日本和菲律賓宣布將展開海域劃界談判，這也是兩個美國盟友深化合作的一環。北京反對日菲談判，認為將干擾大陸在當地的海洋權益主張。美國海軍戰爭學院中國海事研究所助理教授馬丁森（Ryan Martinson）認為，北京正以日菲聯合聲明為由，大幅加強在這片海域的部署。

6月，大陸又派出萬噸級海巡09和6,600噸級海巡06繞行台灣，參與這次罕見跨部門行動的還包括大陸最大深海調查船和一艘救助船。五天航程中，這些船隻首度盤問經過台灣東部太平洋海域的外國商船。大陸官媒報導，船隊還「檢查」198艘過往船舶，以強化海上交通管制能力，但報導並未說明「檢查」實際上是如何進行。

英國智庫中國戰略風險研究所政治風險分析師 Zack Liao 表示，如果這類接觸成為常態，接下來值得觀察的是大陸當局是否開始要求船舶提供更多資料，甚至進一步發出航行指示。

美國獨立監測機構「武裝衝突地點與事件資料計畫」（ACLED）也發現，台灣東部海底通訊設施附近，以異常低速航行的大陸調查船明顯增加。

岱山艦和白塔艦在當地部署一個月後，大陸又派兩艘海警船接替。美中經濟暨安全檢討委員會認為，這顯示北京正設法讓海警持續在這片海域活動。委員會指出，北京動用海警而非解放軍海軍，既可避免軍事對峙，又能把這些行動說成執法，同時讓海警長期在當地活動，為日後封鎖台灣預作準備。

Liao認為，北京正在台灣東部試探，能否逐步改變外界對西太平洋航行管理權和海上秩序由誰主導的認知，「因此，因應方式也應該是國際性的」。

大陸海警部署至台灣東部新前線。/擷自彭博 CODEX協作
大陸海警部署至台灣東部新前線。/擷自彭博 CODEX協作

陸日菲瓜分台灣東部海域。/擷自彭博 CODEX協作
陸日菲瓜分台灣東部海域。/擷自彭博 CODEX協作

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