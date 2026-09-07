今晨國際頭條一次看／德國地方選舉極右派大勝 荷莫茲對峙升高

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華爾街日報

極右派另類選擇黨在德國邦選突破 總理梅爾茨陷艱難抉擇

After Far-Right Election Breakthrough, Germany's Merz Faces Painful Dilemma

摘要

德國另類選擇黨（AfD）在薩克森-安哈特邦選舉取得歷史性勝利，初步結果顯示仍略低於單獨執政所需的絕對多數。主流政黨如今面臨兩難：繼續以「防火牆」排除AfD，或容許其組成少數政府。

為何重要

AfD距戰後首次掌控德國邦政府僅一步之遙，也迫使傳統政黨重新面對「防火牆」策略能否維持。

華盛頓郵報

川普再訴最高法院 郵寄投票限制趕在期中選舉前闖關

Trump appeals to Supreme Court as time runs out on push to restrict mail voting

摘要

川普政府再向最高法院提出緊急聲請，要求暫停下級法院對郵寄投票新限制的禁制令。距11月期中選舉只剩數周，北卡與威斯康辛等搖擺州已開始寄出選票；2024年約三分之一選民使用郵寄投票。

為何重要

選票已開始寄出，最高法院若臨時放行新規，可能直接改變數百萬選民的投票流程並衝擊期中選舉。

金融時報

德國極右派另類選擇黨邦選躍居第一 仍恐無法過半

Far-right AfD surges to first place in German state elections

摘要

德國另類選擇黨（AfD）在薩克森-安哈特邦選舉躍居得票數第一，預估得票率約44%，是2021年的兩倍多；總理梅爾茨所屬基民黨僅約18%。AfD雖成最大黨，仍可能無法取得邦議會絕對多數。

為何重要

這場勝利顯示德國政治中間地帶持續萎縮，也讓極右勢力從抗議政黨更進一步逼近地方執政。

衛報

另類選擇黨拿下逾44%邦選票 德國極右逼近地方執政

Far-right AfD wins key German state election but may fail to secure majority

摘要

德國另類選擇黨（AfD）在薩克森-安哈特邦選舉拿下約44.4%選票，遠勝總理梅爾茨所屬基民黨的約18.4%，投票率達76.5%。AfD支持度較上屆倍增，但能否跨過絕對多數門檻仍未明。

為何重要

AfD在德國東部邦的突破不只重挫梅爾茨，也凸顯反移民政治正持續重塑德國主流政黨版圖。

路透

伊朗警告再遭攻擊將更痛 強化應對美國經濟壓力

Iran to tackle economic issues, says further attacks will be 'more painful'

摘要

伊朗表示將加強處理美國制裁與戰事造成的經濟問題，並警告若再遭攻擊，反擊將更快、更重、更痛。美軍日前在伊朗向兩艘美艦發射彈道飛彈後攻擊3艘伊朗油輪；德黑蘭也預告將在荷莫茲海峽外劃設限制區。

為何重要

軍事互擊與經濟封鎖正同步加劇；荷莫茲海峽若再受干擾，將直接牽動能源供應與油價風險。

美聯社

伊朗擬在荷莫茲海峽外設禁航區 美伊海上對峙升高

Iran says it plans to announce a new ‘exclusion zone’ near the Strait of Hormuz

摘要

伊朗表示未來數日將在荷莫茲海峽外劃設「禁航區」，鎖定其認定企圖通過海峽的船舶。美軍前一日才因伊朗向美艦發射彈道飛彈，攻擊3艘伊朗油輪；美軍稱目前有20多艘軍艦支援對伊朗港口與石油出口的封鎖。

為何重要

荷莫茲海峽是全球能源運輸要道，伊朗若實際執行新禁航區，可能迅速升高與美軍的海上對峙。

（本文與AI協作）