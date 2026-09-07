出口民調：極右翼德國另類選擇黨德東邦議會選舉勝出

根據投票結束後公布的出口民調，極右翼德國另類選擇黨（AfD）可望在薩克森－安哈特邦議會選舉中勝出，但是該黨能否單獨執政邦政府目前仍不得而知。

路透社報導，德國第一電視台（ARD）的出口民調結果顯示，AfD獲得44.5%選票，總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導的保守派僅拿下18.5%；中間偏左社會民主黨（SPD）與提倡環境保護的綠黨（Greens）雙雙跨過進入薩克森－安哈特邦（Saxony-Anhalt）議會的最低門檻。

AfD共同領導人韋德爾（Alice Weidel）稱許這是賦予AfD明確執政授權的「歷史性」成果。但是目前仍不確定該黨能否成功執政邦政府。

如果AfD無法單獨執政，主流政黨可能展開組成政府的漫長協商過程。他們決心要將遭到負責對內情報的機構認定為右翼極端主義的AfD排除在權力之外。

AfD潛在合作夥伴、左翼民粹主義派的莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）也有機會跨過門檻進入議會。