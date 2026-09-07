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規範「殺手機器人」 128國達共識

聯合報／ 國際中心／綜合報導

一二八個聯合國成員國五日就一份定義「致命自主武器系統」（ＬＡＷＳ）的文本達成共識，朝向制定規範這類武器的國際條約邁出重要一步。

法新社報導，這份文本目前尚未公開，但關注協商進展的倡議團體已批評美國俄羅斯等大國在相關議題上行動遲緩；批評人士稱這類武器為「殺手機器人」。

主持相關磋商的荷蘭外交部長柏倫琛五日宣布，有一二八個國家達成協議。

近年人工智慧（ＡＩ）技術快速發展，讓外界更加擔心，一旦武器能自行分析資訊並決定攻擊目標，人類是否還能及時介入。俄烏戰爭和中東戰場都已傳出使用這類武器。

ＬＡＷＳ主要指武器在啟動後，能利用感測器及軟體自行搜尋、辨識、選擇並攻擊目標，不需要人類在每一次攻擊前作出直接決定。由於不同武器自主程度不一，國際社會一直難以對ＬＡＷＳ提出一致定義；如何界定「自主」、「致命」以及人類應保留多少控制權，是談判的核心問題。

支持管制的一方認為，若武器能在沒有人類即時判斷的情況下決定生死，可能削弱人類對戰爭行為應負的責任，也增加平民遭誤擊風險。紅十字國際委員會警告，不約束自主武器系統的研發及使用，將帶來嚴峻的法律、道德及人道挑戰。

「制止殺手機器人運動」執行長范羅伊恩指控美、俄及其盟友試圖削弱這份共識文本。日內瓦慈善團體Lex International也批評部分國家立場，並稱美國、俄羅斯、印度和以色列是相關談判的主要反對者。

目前談判的另一項主要分歧，是未來相關規範應採取具有法律約束力的國際條約，還是以不具約束力的準則為主。路透報導，美國傾向支持不具法律約束力的規範，並獲俄羅斯、印度及土耳其支持；巴西、愛爾蘭及部分非洲國家則主張建立更具約束力的國際條約。

聯合國成員國將於十一月舉行的「特定傳統武器公約」會議上決定，是否推動制定規範這類武器的國際條約。

俄羅斯 機器人 美國

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