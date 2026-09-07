習普會後 中俄討論蓋新鐵路

在中俄領導人習近平與普亭日前會晤後，兩國傳出擴大鐵路運輸合作。俄媒透露，俄羅斯鐵路公司總裁別洛澤羅夫表示，中俄正擴大現有鐵路口岸運力，同時討論建設新的鐵路幹線。

俄羅斯衛星通訊社昨日報導，第十一屆東方經濟論壇於九月一日至九月四日在俄羅斯海參崴舉行。別洛澤羅夫近日在論壇期間表示，俄羅斯與中國大陸正在擴大現有鐵路口岸的運力，並討論建設新的鐵路幹線。

別洛澤羅夫指出，俄中之間有四個鐵路口岸，全部運行高效，「我們目前所做的工作是在現有線路上進行擴容，不過新線路也在討論中」。

他還指，俄羅斯與中國大陸的貨運量正在增長，預測二○二六年鐵路運輸量將創下新高。

此前，據俄羅斯鐵路公司發布的消息顯示，二○二六年前七個月，俄羅斯與中國大陸的鐵路貨物運量增長百分之六，達一點一四億噸，創歷史新高。

另據大陸海關總署數據，二○二六年一至七月，中俄雙邊貿易額年增百分之廿六點三，達一五九二點四億美元。其中，大陸對俄羅斯出口額為七二八點四億美元，增長百分之廿九點五；自俄羅斯進口額達八六四億美元，增長百分之廿三點七。

大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭八月卅一日在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行今年第二度會晤。普亭表示中俄間的合作在包括經濟領域在內的各個方向順利發展，兩國正在能源、工業、航天、交通和物流等領域實施大型項目。普亭九月二日與大陸國務院副總理丁薛祥會面時表示，二○二六年中俄貿易額預計將創下新紀錄。