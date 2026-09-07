抗俄缺錢 烏擬向情色產業課稅

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

華爾街日報五日報導，烏克蘭抗俄戰爭需款孔急，已到情色產業都可能成為軍費來源的地步。

烏克蘭國會正推動修法，想將情色影視平台OnlyFans的烏克蘭數千名「創作者」與成人內容從業人員，納入合法課稅。支持修法的國會議員估計，每年可增加多達二五○○萬美元稅收（台幣約八億元），儘管比起烏克蘭現在一年一二○○億美元（台幣約三點八兆元）的國防開支只是杯水車薪，但足以買約三萬架無人機，能投入俄烏前線作戰。

烏克蘭目前仍禁止製作、散布與持有情色內容，最高可判處七年有期徒刑。但烏克蘭政府又要情色產業從業人員申報所得稅與繳稅。即一旦這些從業人員不繳稅，就可能因逃漏稅被起訴；乖乖繳稅卻又相當於向當局承認自己從事可能違法的情色內容製作。

推動修法的烏克蘭國會議員、財委會主席熱列茲尼亞克坦言，這其實既荒謬又悲哀。他參與起草的法案七月已在國會一讀通過，正待二讀，希望藉由讓情色產業合法化，替烏克蘭進入第五年的戰時財政另闢新稅收來源。

烏克蘭女子莫西楚在烏西的利維夫市，經營名為Beezone的公司，表面上登記為商業顧問公司，其實卻設有多間網路直播工作室，供數十名模特兒對主要在美國的客戶直播。這些模特兒一邊直播，一邊還必須以手機注意空襲警報，有時直播到一半就立刻中斷，躲進防空洞。

莫西楚指稱，旗下模特兒每月可賺兩千至七千美元，公司也協助繳稅。她自己目前月繳約五千美元（台幣約十六萬元）的稅款，「要是政府讓這個產業合法化、准許我擴大經營，那稅款甚至可能增加廿倍」。

俄烏 烏克蘭 OnlyFans

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

色情救國？烏克蘭打仗缺錢盯上這產業 多賺8億稅收可買3萬架無人機

烏情報總部大樓首度被炸 澤倫斯基下令對等報復俄

俄無人機炸安全局長辦公室 烏矢言報復

克宮：與美特使會談「非常有益」 俄烏談判未見突破

相關新聞

俄美密談 普亭會川普特使3小時談終戰

俄羅斯總統普亭五日在克里姆林宮和美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納會談約三小時又十分鐘，結束時已接近莫斯科六日零時，討論一連串俄烏終戰方案的可能途徑。會後克宮外交政策顧問鄂夏柯夫指稱，這次會談非常有益。

抗俄缺錢 烏擬向情色產業課稅

華爾街日報五日報導，烏克蘭抗俄戰爭需款孔急，已到情色產業都可能成為軍費來源的地步。

規範「殺手機器人」 128國達共識

一二八個聯合國成員國五日就一份定義「致命自主武器系統」（ＬＡＷＳ）的文本達成共識，朝向制定規範這類武器的國際條約邁出重要一步。

川習二會 北京聚焦美國制裁清單

大陸國家主席習近平預計本月訪問美國，舉行川習二會，外媒指，習近平擬率大型商界代表團隨行。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯向港媒表示，中方代表團此行基本以釋放合作意向為主，未必達成大額交易，而美方制裁清單是北京重點交涉議題。

習普會後 中俄討論蓋新鐵路

在中俄領導人習近平與普亭日前會晤後，兩國傳出擴大鐵路運輸合作。俄媒透露，俄羅斯鐵路公司總裁別洛澤羅夫表示，中俄正擴大現有鐵路口岸運力，同時討論建設新的鐵路幹線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。