抗俄缺錢 烏擬向情色產業課稅

華爾街日報五日報導，烏克蘭抗俄戰爭需款孔急，已到情色產業都可能成為軍費來源的地步。

烏克蘭國會正推動修法，想將情色影視平台OnlyFans的烏克蘭數千名「創作者」與成人內容從業人員，納入合法課稅。支持修法的國會議員估計，每年可增加多達二五○○萬美元稅收（台幣約八億元），儘管比起烏克蘭現在一年一二○○億美元（台幣約三點八兆元）的國防開支只是杯水車薪，但足以買約三萬架無人機，能投入俄烏前線作戰。

烏克蘭目前仍禁止製作、散布與持有情色內容，最高可判處七年有期徒刑。但烏克蘭政府又要情色產業從業人員申報所得稅與繳稅。即一旦這些從業人員不繳稅，就可能因逃漏稅被起訴；乖乖繳稅卻又相當於向當局承認自己從事可能違法的情色內容製作。

推動修法的烏克蘭國會議員、財委會主席熱列茲尼亞克坦言，這其實既荒謬又悲哀。他參與起草的法案七月已在國會一讀通過，正待二讀，希望藉由讓情色產業合法化，替烏克蘭進入第五年的戰時財政另闢新稅收來源。

烏克蘭女子莫西楚在烏西的利維夫市，經營名為Beezone的公司，表面上登記為商業顧問公司，其實卻設有多間網路直播工作室，供數十名模特兒對主要在美國的客戶直播。這些模特兒一邊直播，一邊還必須以手機注意空襲警報，有時直播到一半就立刻中斷，躲進防空洞。

莫西楚指稱，旗下模特兒每月可賺兩千至七千美元，公司也協助繳稅。她自己目前月繳約五千美元（台幣約十六萬元）的稅款，「要是政府讓這個產業合法化、准許我擴大經營，那稅款甚至可能增加廿倍」。