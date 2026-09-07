聽新聞
0:00 / 0:00

俄美密談 普亭會川普特使3小時談終戰

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
俄羅斯總統普亭（左）五日在克里姆林宮與美國中東特使威科夫（普亭正對面）及總統川普女婿庫許納（威科夫右手邊）會談，討論俄烏終戰方案。法新社
俄羅斯總統普亭（左）五日在克里姆林宮與美國中東特使威科夫（普亭正對面）及總統川普女婿庫許納（威科夫右手邊）會談，討論俄烏終戰方案。法新社

俄羅斯總統普亭五日在克里姆林宮和美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納會談約三小時又十分鐘，結束時已接近莫斯科六日零時，討論一連串俄烏終戰方案的可能途徑。會後克宮外交政策顧問鄂夏柯夫指稱，這次會談非常有益。

威、庫六日轉往基輔，和烏克蘭總統澤倫斯基會談，這是兩人首度以川普代表身分訪烏。澤倫斯基先在社媒表示，「我方需要安全保障與有尊嚴的戰後和平，提案已擬好」。他還在自己發布的短片說，「會談已開始」。外媒報導，與談人士包含幾位烏克蘭最高階安全官員、談判人員及歐洲國家的國安顧問。

五日會談一開始，普亭就請威、庫轉達對川普的問候及謝意，並肯定川普為了讓這場戰爭落幕所做的努力。普亭提到，川普明知困難，卻仍持續推動斡旋與尋求化解衝突。由於當天適逢莫斯科慶祝建城的「城市日」，庫許納以俄語祝普亭「節日快樂」。

鄂夏柯夫說，會中威、庫提出多項可能的構想，兩人為此行準備充分，也表達美方希望這場衝突盡快結束的立場，會談具建設性且極坦誠。但鄂夏柯夫未對此多做詳述。會中普亭則重申，俄軍正在俄烏戰場取得實質進展且有信心達成目標，並又一次強調必須解決俄烏衝突的一切根源。

鄂夏柯夫還說，會中深入討論俄美經濟合作及對彼此都有利的重大計畫，這場會談及時且非常有益。普亭的「外國投資與經濟合作總統特使」德米崔耶夫形容，威、庫此行是推動和平的重要訪問。

會後威、庫並未置評，這是兩人自一月以來再次訪俄，上次也獲普亭接見。路透五日引述白宮官員報導，這場會談具實質內容，下一步作為將在近幾周內公布。

克宮發言人佩斯科夫四日雖肯定川普政府持續斡旋這場衝突，但表明莫斯科堅持烏軍必須先撤出由頓內次克和盧甘斯克組成的頓巴斯地區，俄方才可能停火。但俄烏鏖戰四年多，烏方早已數度堅拒此一要求。

另外，除了普亭五日宣布，自六日零時起三天內不得打擊基輔，澤倫斯基五日也宣布，即日起至七日，暫停打擊莫斯科。

俄國官媒塔斯社六日報導，俄國副外長雷亞布可夫同日說，俄方未排除俄美和中國大陸三國領袖舉行三方峰會的可能性；但「主要問題在於如何確定峰會的實質內容，和我們能期待峰會帶來什麼成果」。鄂夏柯夫一日拋出十一月深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議期間舉行該峰會的構想。

美國 普亭 俄烏 烏克蘭 澤倫斯基 庫許納

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

普亭會晤川普特使3小時！討論結束烏克蘭戰爭 會談結果曝光

調停俄烏！美特使到訪 普亭：停火3日

普亭與川普特使會談3小時 克宮：美方提出若干止戰構想

克宮：與美特使會談「非常有益」 俄烏談判未見突破

相關新聞

川習二會 北京聚焦美國制裁清單

大陸國家主席習近平預計本月訪問美國，舉行川習二會，外媒指，習近平擬率大型商界代表團隨行。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯向港媒表示，中方代表團此行基本以釋放合作意向為主，未必達成大額交易，而美方制裁清單是北京重點交涉議題。

抗俄缺錢 烏擬向情色產業課稅

華爾街日報五日報導，烏克蘭抗俄戰爭需款孔急，已到情色產業都可能成為軍費來源的地步。

規範「殺手機器人」 128國達共識

一二八個聯合國成員國五日就一份定義「致命自主武器系統」（ＬＡＷＳ）的文本達成共識，朝向制定規範這類武器的國際條約邁出重要一步。

俄美密談 普亭會川普特使3小時談終戰

俄羅斯總統普亭五日在克里姆林宮和美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納會談約三小時又十分鐘，結束時已接近莫斯科六日零時，討論一連串俄烏終戰方案的可能途徑。會後克宮外交政策顧問鄂夏柯夫指稱，這次會談非常有益。

習普會後 中俄討論蓋新鐵路

在中俄領導人習近平與普亭日前會晤後，兩國傳出擴大鐵路運輸合作。俄媒透露，俄羅斯鐵路公司總裁別洛澤羅夫表示，中俄正擴大現有鐵路口岸運力，同時討論建設新的鐵路幹線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。