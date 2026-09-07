俄美密談 普亭會川普特使3小時談終戰

俄羅斯總統普亭五日在克里姆林宮和美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納會談約三小時又十分鐘，結束時已接近莫斯科六日零時，討論一連串俄烏終戰方案的可能途徑。會後克宮外交政策顧問鄂夏柯夫指稱，這次會談非常有益。

威、庫六日轉往基輔，和烏克蘭總統澤倫斯基會談，這是兩人首度以川普代表身分訪烏。澤倫斯基先在社媒表示，「我方需要安全保障與有尊嚴的戰後和平，提案已擬好」。他還在自己發布的短片說，「會談已開始」。外媒報導，與談人士包含幾位烏克蘭最高階安全官員、談判人員及歐洲國家的國安顧問。

五日會談一開始，普亭就請威、庫轉達對川普的問候及謝意，並肯定川普為了讓這場戰爭落幕所做的努力。普亭提到，川普明知困難，卻仍持續推動斡旋與尋求化解衝突。由於當天適逢莫斯科慶祝建城的「城市日」，庫許納以俄語祝普亭「節日快樂」。

鄂夏柯夫說，會中威、庫提出多項可能的構想，兩人為此行準備充分，也表達美方希望這場衝突盡快結束的立場，會談具建設性且極坦誠。但鄂夏柯夫未對此多做詳述。會中普亭則重申，俄軍正在俄烏戰場取得實質進展且有信心達成目標，並又一次強調必須解決俄烏衝突的一切根源。

鄂夏柯夫還說，會中深入討論俄美經濟合作及對彼此都有利的重大計畫，這場會談及時且非常有益。普亭的「外國投資與經濟合作總統特使」德米崔耶夫形容，威、庫此行是推動和平的重要訪問。

會後威、庫並未置評，這是兩人自一月以來再次訪俄，上次也獲普亭接見。路透五日引述白宮官員報導，這場會談具實質內容，下一步作為將在近幾周內公布。

克宮發言人佩斯科夫四日雖肯定川普政府持續斡旋這場衝突，但表明莫斯科堅持烏軍必須先撤出由頓內次克和盧甘斯克組成的頓巴斯地區，俄方才可能停火。但俄烏鏖戰四年多，烏方早已數度堅拒此一要求。

另外，除了普亭五日宣布，自六日零時起三天內不得打擊基輔，澤倫斯基五日也宣布，即日起至七日，暫停打擊莫斯科。

俄國官媒塔斯社六日報導，俄國副外長雷亞布可夫同日說，俄方未排除俄美和中國大陸三國領袖舉行三方峰會的可能性；但「主要問題在於如何確定峰會的實質內容，和我們能期待峰會帶來什麼成果」。鄂夏柯夫一日拋出十一月深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議期間舉行該峰會的構想。