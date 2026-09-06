美國特使抵基輔見澤倫斯基 磋商烏克蘭和平進程

俄羅斯全面侵略烏克蘭超過4年半時間，美國總統川普（Donald Trump）目前再次推動終戰，他派出的兩位特使今天抵達基輔會晤烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

路透社報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）是從俄羅斯首都莫斯科出發，他們昨天跟俄國總統普亭（Vladimir Putin）進行3小時會面，但似乎沒有取得突破性進展。

普亭則說昨天的美俄會談「相當有助益」，白宮一名官員告訴路透社，下一步行動將在未來數週內宣布。

魏科夫與庫許納第一次以美國特使身分訪問烏克蘭首都基輔後，兩人會晤了澤倫斯基以及其他烏國政府高層官員。

美國特使抵達基輔之前，澤倫斯基於社群媒體發文指出：「需要安全保障，需要有尊嚴的戰後和平，我方提案已經擬定。」