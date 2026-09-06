南韓女性也要當兵？近6成民眾支持 禁忌話題正發生變化

（德國之聲中文網）最新的民調顯示，近60%的韓國人主張女性也應履行義務兵役。也就是說，儘管「女性是否也應承擔保衛國家義務」一直都是韓國社會的一個禁忌話題，但現在人們的觀念正在發生變化。目前，已經有數以千計的韓國女性自願在軍隊中效力，但是否應對女性引入兵役義務，則仍然相當敏感。

現如今，出生率下降、新兵數量銳減以及男女平權的討論，再度使女性兵役問題成為熱門話題。今年秋季，韓國即將公布新的國防改革方案，女性服兵役問題是否會被列入議程，各方拭目以待。

儘管如此，仍有人堅持認為女性不應該上戰場。在他們看來，與其徵召女性入伍，韓國更應該發展無人機和其他先進的軍事技術。

首爾西江大學教授李惠斌（ Hyobin Lee）表示：「韓國以男性為主的徵兵制度同傳統的性別角色分配密切相關。一般來說，男性被認為應該參軍保家衛國，而女性則應當相夫教子，操持家務。」

但隨著當今社會有關性別平等討論的深入，以男性為主的一些民眾提出了一個看似簡單的問題：既然整個社會都在要求男女在權利和機會方面實現平等，那麼服兵役這項最重要的公民義務，卻仍然只由男性承擔呢？

而軍隊本身的變化，也對相關討論起到了推波助瀾的作用。過去，軍事任務大多對體能要求極高，因此往往被認為更適合男性。而現如今，國防更多依賴技術，而非體力。這其中就包括無人機、網路作戰、資訊以及通訊等等，在這些領域，體力是否強大似乎已經並不重要。

調查結果如何？

親改革黨的保守派研究機構「改革研究院」8月20日發布的一項調查顯示，接近60%的受訪者支持修改相關法律，要求女性也履行兵役義務，而只有34%的受訪者反對這一主張。近65%的男性支持女性服兵役，而在20至39歲的群體中，這一比例更高達71.7%。與此同時，各年齡段女性中也有總計54.5%的女性支持女性兵役。

根據韓國現行法律，韓國所有健康狀況符合條件的男性都必須服至少18個月、最長21個月的兵役。而一旦國家進入緊急狀態，例如朝鮮半島發生戰爭時，服過兵役者還有可能被重新徵召入伍。

不過，最新數據顯示，韓國的兵源短缺問題正在日趨嚴重。

根據韓國國防部的數據，2019年韓國共有33.2萬男性符合履行兵役義務的條件。而到2022年，這一數字已經降至25.7萬人。預計到2043年時，能夠符合兵役標準的男性將只有不到12萬人。

首爾西江大學教授李惠斌表示，雖然她本人強烈支持韓國社會的各個領域都能實現性別平等，但她仍然擔心，如果女性和男性履行同樣的兵役義務，可能會帶來負面影響，畢竟韓國社會的很多領域中並沒有做到真正的男女平等。

女性的傳統責任並未減少

李惠斌教授強調：「在懷孕、生產以及養育子女方面，韓國女性都需要承擔更多的責任。養育孩子仍會導致女性職業生涯的中斷，她們甚至不得不退出就業市場。女性在教育和就業領域參與度不斷提升的同時，她們所需要承擔的養護責任卻並沒有得到相應的減輕。」

李惠斌教授指出：「如果女性還需要承擔兵役義務，那麼整個的人生歷程中，她們所需要承擔的負擔可能會變得更重。現在韓國的出生率就已經很低，而增加了這樣一項兵役義務之後，年輕人結婚生子的意願可能將會變得更低。」

李惠斌本人就出身於一個軍人世家。她的祖父曾是韓國海軍將領，父親也曾在海軍服役。不過她表示，即便如此，如果當年讓她去服兵役，她也會猶豫不決的。她說：「一個人主動選擇去參軍，還是被強制徵兵完全不是一回事。」

「20多歲時的18個月，對人的一生至關重要。大多數人在這個階段接受教育、開始職業生涯，並做出很多重要的人生選擇。如果為了國家需要，不得不將個人的事情暫停下來，顯然不是一件容易的事情。」

李惠斌表示：「對我個人來說，如果必須以這種方式犧牲掉青年時代的18個月，我會覺得難度很大。」

生活在首爾的學者及人權活動人士宋勇才（Song Young-Chae）年輕時曾在陸軍服役兩年。當時韓國的兵役期要比現在更長。他表示，他個人反對讓女性服兵役的主張。他對德國之聲說：「傳統上，保家衛國是男性的責任。我不認為現在已經緊迫到了徵召女性上前線的地步。」

「更應發展現代化軍事技術」

宋勇才表示：「我當年在同朝鮮接壤的非軍事區服役，那裡的條件非常艱苦。我認為，我們更應該投資發展無人機、機器人以及其他的先進軍事技術，來保衛我們的邊境。」

2025年，韓國政府成立了一個工作小組，負責擬定和修改韓國的國防計畫。軍隊現代化以及改革從20世紀50年代沿用至今的兵役制度，都是相關計劃的重要內容。

8月9日，接受韓通社採訪時，韓國徵兵委員會韓蘇洋（Hong So-young）也坦承，韓國當前正面臨著嚴重的「人口斷崖」，對現行兵役制度進行改革已經迫在眉睫。可能採取的措施包括減少減免兵役的人數，而那些在海外出生但後來加入韓國國籍的人也應當履行兵役。

韓蘇洋拒絕就女性兵役問題發表評論，但她表示，韓國兵役制度需要進行大刀闊斧的改革。

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