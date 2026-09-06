立陶宛將任歐盟輪值主席國 外長籲降低對中經濟依賴

立陶宛明年將擔任歐盟理事會輪值主席國，立陶宛外交部長布德里斯表示，將於輪值期間致力說服歐盟各國降低對中國的經濟依賴。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，布德里斯（Kestutis Budrys）4日與國會反對派保守黨團會晤時指出，立陶宛外交部已積極處理與中國相關的經濟安全議題，包括進口依賴以及部分企業的出口風險。

布德里斯表示，歐盟目前的方向並非全面脫鉤，而是更接近去風險化，即透過風險管理降低依賴。

據報導，布德里斯強調，立陶宛在此議題上立場更為強硬且以安全為導向，「我們的目標，以及在輪值主席期間將推動的工作，是在歐盟貿易政策與經濟安全政策上，爭取整個歐盟支持我們的立場。」

布德里斯指出，立陶宛與中國之間的貿易失衡問題嚴重。他表示，去年立陶宛對中出口與進口的比例約為1比8，顯示進口遠高於出口，但他也提到，其他一些國家的差距甚至更大。

立陶宛與中國的雙邊關係於2021年惡化，當時立陶宛允許台灣在當地設立以台灣為名的代表處，中國其後降低與立陶宛的外交關係層級，並對其採取貿易限制措施。

LRT報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）先前表示，總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）期待布德里斯在接任歐盟理事會主席國前改善對中關係。據報導，布德里斯本人也對此表達審慎樂觀態度。

立陶宛預計於2027年上半年從愛爾蘭手中接棒，接任歐盟理事會輪值主席國，之後再交由希臘。立陶宛曾於2013年首次擔任此職。