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俄美中領袖三方會談？ 俄羅斯副外長：未排除可能性
俄羅斯塔斯社（TASS）報導，俄羅斯副外長雷亞布可夫（SergeiRyabkov）今天表示，俄方未排除俄羅斯、美國與中國元首舉行三方會談的可能性。
但雷亞布可夫也指出，在展開會談實際籌備工作前，必須先釐清會談議程。他提及：「主要問題在於，如何確定會談的實質內容，以及我們可以期待會談帶來什麼成果。」
本月稍早時，克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（YuriUshakov）曾提出11月中國深圳亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間普亭（Vladimir Putin）、川普（Donald Trump）與習近平舉行俄美中領袖三方會談的可能性。
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