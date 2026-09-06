俄美中領袖三方會談？ 俄羅斯副外長：未排除可能性

國際期刊「外交事務」4日發表美軍太平洋司令部前司令布萊爾（Dennis Blair）與台灣國家太空中心資深顧問廖宏祥共同撰寫文章，以「台灣如何贏得台海之戰？」為題指出，面對中國大陸可能跨越台灣海峽發動兩棲攻勢，台灣海軍若持續把有限資源投入大型驅逐艦與巡防艦，可能在戰時成為容易遭鎖定的高價目標。文章主張，台灣應改以數量更多、較難偵測的小型飛彈艦艇為核心，搭配岸置反艦飛彈、無人機與潛艦，建立分散且難以摧毀的海域拒止殺傷網。

2026-09-06 13:44