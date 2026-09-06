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日本國民民主黨黨魁選舉 玉木雄一郎順利連任

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本在野黨國民民主黨黨魁選舉今天投開票，57歲現任代表（黨魁）玉木雄一郎，打敗30歲政調副會長、眾議員橋本幹彥後成功連任，並表態將繼續任命現任幹事長榛葉賀津也。

「朝日新聞」報導，玉木從2020年以來一直擔任目前國民民主黨的黨魁，這次是第3次當選黨魁。他的任期到2029年9月屆滿。

這場選戰由他與橋本展開一對一對決，爭取159點。黨內53名國會議員每人持有1點；386名地方議員與4萬9578名黨員及支持者分別持有53點，總計159點。

國民民主黨今天在東京都內開票，結果顯示創黨者玉木奪得127點、橋本拿下32點。而玉木獲得42名國會議員支持。

國民民主黨迄今的訴求為「政策為主」、「與其對決不如解決」，時而接近執政黨，時而強化對抗立場，試圖展現自身存在感。

「日本經濟新聞」報導，玉木今天連任後表示，「希望把國民民主黨發展成一個更大、更強、能獲得國民信賴的政黨。」他說：「希望把橋本候選人在這次選舉中的建議，作為更新國民民主黨的資產，並用於黨內改革。」

面對2027年春季的統一地方選舉及2028年夏季的參議院選舉，國民民主黨的目標是擴大黨勢，希望地方議員人數翻倍、達到700人；玉木在黨魁選舉期間表示，包含不需改選的議員在內，希望在參議院選舉取得40席以上。

玉木也在加強向日相高市早苗政府對抗的立場。他本月2日在黨魁選舉最後階段告訴媒體，「政府內政、外交政策，都開始出現一些讓人懷疑是否妥當的地方。」

此外，他除了反對減徵消費稅法案，也認為日本政府批評俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）訪問日本所稱的「北方領土」擇捉島一事的因應「過於軟弱」。

由於中道改革連合（簡稱中道）與立憲民主黨及公明黨合併的協議受挫。若立憲民主黨出身的中道眾議員未能與公明黨出身的眾議員成立統一會派，國民民主黨將成為眾院在野會派勢力龍頭。

國民民主黨目前在眾院有28席。

日本 民主黨

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