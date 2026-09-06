悠仁親王20歲生日 日本年輕一輩皇位繼承人展開公務歷練

日本皇室秋篠宮家的長子悠仁親王今天迎來20歲生日。自去年9月舉行成年式後，他陸續出席皇室活動及訪問，以皇位第2順位繼承人身分累積經驗。

日本「讀賣新聞」報導，目前就讀筑波大學二年級的悠仁親王持續學習生物領域，也增加在茨城縣筑波市度過的時間。

悠仁親王8月7日參觀廣島市中區本川小學和平資料館時，向擔任導覽的森川敦子校長表示：「我感受到由年輕世代傳承原爆受害經歷的重要性。」

本川小學在1945年8月6日原子彈投下時，約有410名兒童及教職員罹難。外界普遍認為當時校內唯一倖存的兒童是一位名叫居森清子的女性，已於2016年離世，享壽82歲。

悠仁親王當時仔細閱讀了居森清子的證言展示板，並帶回一本整理她原爆經歷的繪本。森川敦子校長表示：「悠仁親王理解並接受我們重視傳承記憶的心意。」

過去一年，悠仁親王在以學業為優先的同時，也投入上皇明仁及日皇長期重視的戰爭與和平相關活動。

悠仁親王目前是繼秋篠宮文仁親王之後，居皇位繼承順位第2位。他於2024年9月年滿18歲，並於去年9月舉行成年式。

日本皇室的慣例是，完成成年式後才開始以成年皇族身分從事公務。悠仁親王在成年式後接受記者採訪時表示：「希望抱持作為成年皇族的自覺，身為皇室一員確實履行自己的職責。」

隨後，他便首次出席皇室新年的傳統活動「歌會始之儀」、宮中晚宴等活動，也首次單獨訪問地方。

8月在廣島縣舉行的童軍活動「日本童軍大露營」中，他也首次在公開場合發表致詞，並與同齡參加者一起露營、下廚。

此外，他也出席了新嘗祭神嘉殿之儀等宮中祭祀活動。宮內人士表示，悠仁親王「每一項活動都認真、用心地履行」。

悠仁親王今年4月開始升上筑波大學生命環境學群生物學類二年級，持續往返東京都港區的秋篠宮邸，以及大學附近的租屋處，過著兩地生活。身邊人士表示，近期從集合住宅前往學校上課的次數增加。

根據宮內廳及筑波大學等方面資訊，該學系同年級約有80名學生。大一主要接受基礎教育，大二則開始加入更具專業性的課程，並逐漸朝向畢業研究欲投入的領域深入學習。

悠仁親王也加入研究鳥類、昆蟲、真菌等多種生物的研究會。此外，雖然在秋篠宮邸度過的時間有限，他仍持續在赤坂御用地栽培蔬菜及水稻。

另外，悠仁親王自幼便持續進行蜻蜓研究。曾與他交流昆蟲研究的玉川大學名譽教授小野正人表示：「他對棲息環境及各種生物都抱有興趣，可以感受到他的視野正在拓展。」

9年前，當時就讀小學五年級的悠仁親王首次與小野正人一同前往赤坂御用地進行蜻蜓調查。中學時期，他自行製作附有照片、整理十多種蜻蜓特徵的口袋圖鑑；高中二年級時，更與研究人員共同發表蜻蜓相關學術論文。

小野認為，悠仁親王在高中三年級時出現了明顯變化。當時他與秋篠宮文仁親王造訪玉川大學，參觀蜻蜓等生物棲息的生態池，並詢問：「這裡有螢火蟲棲息嗎？」以及「水很乾淨呢」，展現對生態環境的關心。

日本皇室中，上皇明仁曾研究鰕虎魚，日皇研究水問題，秋篠宮文仁親王則研究魚類及家禽等。

上皇明仁在皇太子時代曾表示，皇室的傳統「始終都是學問」，並說：「希望繼續守護這項傳統。」