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玻利維亞軍事基地連環爆增至3死 14名士兵下落不明

中央社／ 比亞查6日綜合外電報導

玻利維亞檢方今天表示，比亞查（Viacha）一處軍事基地接連發生2起爆炸後，死亡人數增至3人，另有84人受傷。救援人員正持續清理現場瓦礫，並尋找下落不明的人員。

法新社報導，爆炸4日下午發生在比亞查一處存放手榴彈、TNT（三硝基甲苯，俗稱黃色炸藥）等爆裂物的軍事設施。比亞查人口約11萬4000人，位於首都拉巴斯（La Paz）西南方約30公里處。

檢察官拉米雷斯（Katherine Ramirez）透過聲明表示，救援人員「在瓦礫堆中找到1名男子的遺體」，使目前死亡人數增至3人。

稍早通報的2名罹難者都是服義務役第1年的年輕男子。爆炸另造成84人受傷。

國防部稍早表示，失蹤者包括1名中士及13名義務役士兵，年齡介於18至19歲。

國防部長胡斯帝尼亞諾（Ernesto Justiniano）警告，現場仍有威力強大的爆裂物尚未移除，「該地區的風險仍然很高」。

他說：「我們進入一個特定區域後，仍看到一些裝置…包括爆炸威力強大的TNT。」國防部宣布成立「危機委員會」，以協助受爆炸影響的人員。

玻利維亞 軍事基地

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