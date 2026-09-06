日跨黨派台海和平研究會將訪台 盼強化台日外交防衛合作

日本跨黨派國會議員組成的「思考台灣海峽和平與穩定國會議員之會」將於8日至10日派遣由日本參、眾兩院7名國會議員組成的訪問團來訪台灣。

日本「產經新聞」報導，訪問團預計拜會總統府，並與總統府國家安全會議負責人、外交、國防部門高層會談，尋求強化台日兩國在外交與防衛領域的合作。

這個訪問團由日本保守黨參議員北村晴男擔任團長，成員包括國民民主黨參議員山田吉彥、日本維新會眾議員西田薰、橫田光弘、三木佳惠，以及參議員石平、參政黨參議員梅村瑞穗。

訪台期間，代表團將出席由智庫主辦的「台日外交防衛研討會」，與外交及防衛專家交換意見；也將前往立法院，與外交及國防委員會委員等交流。

參議員石平表示，此次訪台「將超越一般性的友好親善，探索與台灣強化外交及防衛合作的可能性與具體形式」。

「思考台灣海峽和平與穩定國會議員之會」於6月15日成立，目前持續舉行相關研討活動。

中國以石平就台灣及維吾爾人權問題強烈批評中國的應對方式，並「反覆發表錯誤主張」為由，自去年9月起對他實施禁止入境中國等制裁措施。

石平今年1月訪台時曾表示，「台灣與中國完全是不同國家，這一點已獲得證明」。