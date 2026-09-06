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如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

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如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣海軍8月8日在高雄進行年度漢光演習。美聯社
台灣海軍8月8日在高雄進行年度漢光演習。美聯社

國際期刊「外交事務」4日發表美軍太平洋司令部前司令布萊爾（Dennis Blair）與台灣國家太空中心資深顧問廖宏祥共同撰寫文章，以「台灣如何贏得台海之戰？」為題指出，面對中國大陸可能跨越台灣海峽發動兩棲攻勢，台灣海軍若持續把有限資源投入大型驅逐艦與巡防艦，可能在戰時成為容易遭鎖定的高價目標。文章主張，台灣應改以數量更多、較難偵測的小型飛彈艦艇為核心，搭配岸置反艦飛彈、無人機與潛艦，建立分散且難以摧毀的海域拒止殺傷網。

台灣海峽水域狹窄，而中國近年大幅強化情報、監視與偵察能力，以及電子戰、無人機與飛彈系統，使大型水面艦艇更容易遭發現、追蹤與攻擊。台灣目前規畫中的7000噸級軍艦及3000噸級輕型巡防艦，若要配備足以在台海高威脅環境中生存的匿蹤與防禦系統，成本將十分高昂；若防護不足，又可能難以撐過開戰初期。

但同樣的科技也讓中國大型兩棲艦艇更脆弱。解放軍若要跨海運送大批部隊與裝備，仍必須依賴大型兩棲艦，這些平台無法像台灣水面艦隊一樣改用更小、更分散的替代方案，正是台灣可以利用的不對稱優勢。

該文主張，台灣不必追求全面掌握制海權，真正目標應是海域拒止，也就是讓中國無法安全、持續使用台灣海峽完成入侵。

具體而言，台灣可大量建造700至1000噸級、搭載飛彈與無人機的匿蹤輕型艦艇，並與岸置機動發射器、搭載反艦飛彈的軍機、海上監視無人機、指管系統及8艘國造潛艦整合，形成一套分散式殺傷網。

以烏克蘭黑海戰場為例指出，弱勢一方即使沒有制海權或同等規模艦隊，仍能透過陸基反艦巡弋飛彈、無人艇、無人機與外部情報，迫使俄羅斯艦隊遠離烏克蘭沿岸。近期伊朗戰事也顯示，即使傳統水面艦隊遭到重創，只要分散部署的飛彈、無人機、巡邏艇與布雷艇仍存，就能持續威脅航運。

對台灣而言，若大型軍艦無法存活到足以投入戰鬥，戰力再強也沒有意義。

台灣其實已有部分基礎。台灣持續建造自製雙船體飛彈巡邏艦，每艘成本低於2億美元，相較一艘7000噸級大型軍艦估計約20億美元，更有利於快速量產與持續升級。

文章最後指出，台灣海軍轉型最大的阻力不在技術，而在制度與政治。大型軍艦具高度象徵性，也容易成為政府展現國防成果的標誌，但台灣若把增加中的國防預算繼續投入少數昂貴、易遭攻擊的大型艦艇，並不會因此更安全。真正需要的是一支分散、靈活且具致命打擊能力的海軍。

解放軍 台海 海軍

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