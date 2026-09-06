報復真主黨攻擊 以色列軍方警告黎巴嫩南部居民撤離

以色列軍方今天表示，黎巴嫩真主黨向以軍士兵發射無人機後，以軍正對黎國南部發動攻擊，並呼籲阿拉布薩利姆（Arab Salim）的居民撤離避難。

法新社報導，以色列軍方發布聲明稱，「恐怖組織真主黨（Hezbollah）的恐怖分子向正在黎巴嫩南部安全區執行任務的以色列國防軍（IDF）士兵發射2架無人機」，目前暫無士兵受傷的通報。

聲明指出，「這是恐怖組織真主黨明目張膽的違規行為。作為回應，以色列國防軍正在黎巴嫩南部發動攻擊。」

以軍也在另一則訊息中警告阿拉布薩利姆的居民，要求他們在以軍發動攻擊前撤離。

以軍用阿拉伯語在Telegram發布訊息稱，「你們位於恐怖組織真主黨的一處設施附近，以色列國防軍將對該設施採取行動。」

今年3月，黎國因伊朗撐腰的真主黨攻擊以色列而被捲入中東戰爭，以色列隨後發動空襲及地面入侵。黎國方面表示，這些攻擊已造成逾4300人死亡。

自6月美國與伊朗就更廣泛的衝突簽署諒解備忘錄，以色列與黎巴嫩也於當月稍晚達成框架協議後，當地衝突已趨緩。

以軍目前在黎國境內邊境地帶約10公里深處、由以色列自行宣布的「安全區」內展開行動。

黎國當局5日表示，以色列在該國南部及東部發動的攻擊造成4人喪生。