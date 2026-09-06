克宮：與美特使會談「非常有益」 俄烏談判未見突破

俄羅斯總統普亭今天與2名美國特使舉行逾3小時會談。會後克宮幕僚表示，雙方進行了「非常有益」的討論，商討終結俄烏戰爭的可能方案，但目前沒有任何突破跡象。

路透社報導，克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，美方特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）就如何結束俄烏戰爭提出一些「促成解決方案的可能途徑」，但他並未說明具體內容。

鄂夏柯夫說：「這場會談不只是就如何解決烏克蘭危機交換意見，雙方也詳細討論經濟議題，以及俄美雙方可能進行的大型互利合作計畫。總體而言，可以說這次談判對雙方而言都很及時且非常有益。」

鄂夏柯夫還指出，普亭（Vladimir Putin）告訴魏科夫與庫許納，俄軍已在戰場上取得「實質進展」，並有信心達成目標；同時也強調必須處理「衝突的所有根本原因」。

普亭的投資特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）也在社群平台X發文稱，這次會面是「推動和平的重要訪問」。德米特里耶夫與鄂夏柯夫都出席了這場會談。

自普亭2022年2月全面入侵烏克蘭以來，莫斯科屢次提出這些說法。近幾週來俄烏雙方都加強長程空襲，但前線大致維持不變。

白宮官員則告訴路透社，這場會談「具實質內容」，下一步行動將在未來數週內宣布。

這也是魏科夫與庫許納自今年1月以來首度訪問莫斯科。他們在會談結束後不久飛離莫斯科，預計6日在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。

在會談開始時，普亭也透過電視轉播表示，美國總統川普「明白自己正面臨困難局面，但仍沒有停止努力促成解決方案，並為解決俄烏衝突做出貢獻。」

川普4日表示，美國有一項旨在結束戰爭的新提案，但未透露詳情。

普亭也承諾將確保美方談判代表的安全。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）稍早表示，普亭已下令軍方連續3天不得攻擊烏克蘭首都基輔。