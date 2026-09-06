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川普壓力下格陵蘭受關注 歐盟擬增投資深化合作

中央社／ 哥本哈根6日綜合外電報導
川普。美聯社
川普。美聯社

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩預定今天啟程前往格陵蘭，以兩天的訪問行程重申歐盟對這個丹麥自治領地的支持。格陵蘭具有重要戰略地位，美國總統川普再三表示要取得控制權，引發關注。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）啟程後，預計明天與格陵蘭簽署歐盟—格陵蘭聯合聲明。

丹麥皇家國防學院（Royal Danish Defence College）研究員傑考布森（Marc Jacobsen）對法新社表示：「格陵蘭作為通往北極的門戶，在地緣政治、關鍵原物料和北極安全等層面，對歐盟日益重要。」

今年稍早，川普（Donald Trump）堅稱，基於國安理由，美國需要掌控格陵蘭這個幅員遼闊的北極島嶼。不過他最終排除以武力併吞的可能性。

此後，丹麥、格陵蘭與美國共同成立的工作小組定期開會，尋求針對未來合作事宜取得協議。

川普發言後，歐洲多國普遍表態支持丹麥與格陵蘭。范德賴恩今年1月也承諾，歐盟將「大規模」投資格陵蘭，提升北極安全。

雖然丹麥為歐盟成員國，但格陵蘭本身並不屬於歐盟。

歐盟已提議於2028-2034年新預算期間，將直接援助格陵蘭的金額加倍至5億3000萬歐元（約新台幣195億元）。根據「金融時報」（Financial Times）報導，范德賴恩這次訪問預料將提出額外2億歐元的支持方案。

范德賴恩出訪格陵蘭的同時，北大西洋公約組織（NATO）也聚集10國官兵舉行「北極之盾」（Arctic Shield）軍演。

加拿大魁北克大學（University of Quebec）地緣政治研究員布魯強-梅瑞德（Mikaa Blugeon-Mered）認為，這種時間點的巧合「絕非偶然」。

川普政府多次指控丹麥忽略格陵蘭及北極安全議題。哥本哈根近來加大區域投資，北大西洋公約組織也自年初啟動「北極衛哨」任務。

傑考布森指出：「雖然歐盟無法像北約一樣提供格陵蘭安全保障，但可從政治層面發揮重要作用，明確傳達格陵蘭並非孤立無援的訊息。」

當美國持續對格陵蘭施壓之際，這種訊息格外具有意義。雖然川普自特使藍德瑞（Jeff Landry）5月訪問後較少公開表態，但布魯強-梅瑞德形容，「我們每個月都會收到川普或其親信寄來的關於格陵蘭的『明信片』，顯示他們並未忘記這個地方」。

格陵蘭也努力發展礦業，希望藉此籌措財源，推動脫離丹麥獨立。

傑考布森指出，此一領域格陵蘭與歐洲的利益「高度互補」。他說：「格陵蘭要實現其礦業願景，需要資金、基礎建設與市場；而歐盟則尋求關鍵原物料的多元、安全來源」。

布魯強-梅瑞德表示，范德賴恩兩年內第2度訪問格陵蘭，強烈顯示歐洲投資布局著眼長期。

期間，范德賴恩將與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen），以及丹麥另一自治領地法羅群島（Faroe Islands）首長舉行會談。

傑考布森說：「問題在於，現在的地緣政治浪潮能否真正帶來轉捩點。」

歐盟 川普 格陵蘭

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