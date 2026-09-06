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挪威國王哈拉德五世葬禮 威廉王子將代表英王出席

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
威廉王子將出席已故挪威國王哈拉爾五世的葬禮。路透
威廉王子將出席已故挪威國王哈拉爾五世的葬禮。路透

白金漢宮今天表示，英國威廉王子（Prince William）下周將代表父親、英王查理三世出席挪威已故國王哈拉德五世（King Harald V）的葬禮

法新社報導，這名王位繼承人預定於9月9日代表父親出席葬禮，去年他也曾代表查理三世（King Charles III）出席教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮。

按王室禮儀，英國君主一般不親自出席外國元首的葬禮，而是指派其他王室成員代表出席。

現年77歲的查理三世目前正接受某種癌症的治療，但依舊行程滿檔。他上周發表聲明，哀悼「親愛的表親」哈拉德五世逝世。

查理三世和哈拉德五世同為英王愛德華七世（King Edward VII）的後裔，兩人為二代表親關係。

查理三世的妹妹安妮公主（Princess Anne）將以個人身分出席，因她是新任國王哈康八世（Haakon VIII）的教母。

挪威 威廉王子 葬禮 查理三世

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