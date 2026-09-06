色情救國？烏克蘭打仗缺錢盯上這產業 多賺8億稅收可買3萬架無人機

烏克蘭打仗燒錢，如今連色情產業都可能成為新的軍費來源。烏克蘭國會正推動鬆綁色情內容禁令，希望將國內數千名情色影視平台OnlyFans創作者與成人內容從業者納入合法課稅。支持法案的議員估計，每年最多可增加2500萬美元稅收（約台幣7.96億），雖然相較烏克蘭一年高達1200億美元（約台幣3.82兆）的國防需求只是杯水車薪，但已足以購買約3萬架無人機，投入前線作戰。

華爾街日報5日報導，烏克蘭目前禁止製作、散布及持有色情內容，最高可判處7年徒刑，但政府另一方面又要求色情產業從業者申報所得、繳納稅款。換句話說，從業者若不繳稅，可能因逃漏稅遭起訴；若依法繳稅，卻又等同向政府承認自己從事可能違法的色情內容製作。

推動修法的反對派國會議員、財政委員會主席熱列茲尼亞克（Yaroslav Zhelezniak）形容，這是「既荒謬又悲哀的局面」。由他共同起草的法案今年7月已在國會一讀通過，目前等待二讀，希望藉由色情產業合法化，一方面減少執法貪腐，另一方面也替戰時財政開闢新的稅收來源。

2024年，俄羅斯全面入侵2年後，烏克蘭稅務機關從OnlyFans位於英國的母公司Fenix International取得資料，發現光是2023年就有7900名烏克蘭人透過OnlyFans賺進超過1.31億美元（約台幣41.7億），意味著政府可追討數百萬美元稅款。其中部分創作者月收入甚至超過2萬美元（約63.7萬）。OnlyFans供創作者收費分享情色影視內容。

問題是，戰爭開始後，政府開始追稅，等於也掌握從業者名單。許多OnlyFans創作者收到稅務機關通知後選擇補申報，卻沒想到這些資料同時成為警方追查製作色情內容的證據。

住在前線附近的烏國居民德沃爾尼科娃（Svitlana Dvornikova）因此每幾周就飛往法國或西班牙，在租來的豪華別墅化名進行成人直播，她有多達100萬名OnlyFans訂閱者。她去年申報所得後，警方卻登門搜索，以製作色情內容為由查扣設備及約20萬美元現金（約台幣637萬），她稱這筆錢原本正是預留繳稅。

她還指控警方掌握多名網路模特兒住址，並曾向她索賄。類似執法行動也促使數百名OnlyFans創作者搬往海外，連帶讓原本可能繳進烏克蘭國庫的稅金流向其他國家。

前服務生莫西丘克（Iryna Mosiychuk）在西部城市利維夫經營一家名為Beezone的公司，表面上登記為商業顧問公司，實際上卻設有多間網路直播工作室，供數十名模特兒向主要位於美國的客戶直播。

這些模特兒一邊工作，一邊還得透過手機監看俄軍空襲警報，有時直播到一半就得立刻中斷，衝進防空洞。莫西丘克無奈形容：「飛彈對生意可不是好事。」

她表示，旗下模特兒每月可賺2000至7000美元，公司也協助繳稅。她目前每月繳納約5000美元稅款，但主張若政府讓產業合法化、允許她擴大經營，繳稅金額甚至可能增加20倍。

德沃爾尼科娃去年6月向澤倫斯基官網請願，強調自己已繳納約90萬美元稅款，足以替軍方購買100輛皮卡或2000架無人機，政府不該一面收她的稅、一面把她當成罪犯。請願不到一周便突破2.5萬份連署，促使澤倫斯基回應，國會將審議相關修法。她的案件目前也暫緩處理，遭查扣現金已歸還。