德國東部選舉登場 極右翼AfD力拚二戰後首度執政

德國東部薩克森－安哈特邦（Saxony-Anhalt）今天舉行備受關注的邦議會選舉，德國另類選擇黨（AfD）可望成為第二次世界大戰後首個在邦層級取得執政權的極右翼政黨。

路透社報導，在35歲黨魁西格蒙德（Ulrich Siegmund）的領導下，AfD數月來民調穩居領先，今天甚至有望取得議會過半席次，尤其若數個小黨未能跨過5%的邦議會得票門檻，AfD取得過半席次的機會將更高。

這場選舉也被視為對總理梅爾茨（Friedrich Merz）政府支持度的風向球。梅爾茨民望低迷，他試圖在移民與治安議題上採取更強硬立場，以削弱AfD的聲勢。

近期民調顯示，AfD的支持度略高於40%，其次是梅爾茨領導的基督教民主黨（CDU），支持度為23%。

若取得過半席次，AfD就不必與其他政黨合作，也能避開主流政黨長期奉行的「防火牆」政策，自行組成政府。

然而，若未取得絕對多數，被邦安全機構列為「極右派極端主義」政黨的AfD將因「防火牆」政策而難以加入政府。

不過，在德國這種以比例代表制為基礎的選舉制度下，取得絕對多數並非易事。這套選制的部分設計目的就是鼓勵組成聯合政府，並降低單一政黨掌權的可能性。投票結束後可能接著展開數週的組閣協商。

對AfD而言，今天的邦議會選舉是實現更大野心的跳板，目標是在預定2029年舉行的下一屆德國聯邦大選取得全國執政權。

西格蒙德5日晚間在最後一場造勢活動中表示：「無論明天的選舉結果如何，我們已經創造歷史。」

「因為我們在薩克森－安哈特邦開始的這股力量正在席捲全德國，已經勢不可擋。」

投票結束後，預計今晚6時（台灣時間7日0時）左右公布初步結果。