快訊

姓名曝光！29歲台男涉嫌赴日當車手被設局逮捕 老翁遭詐2000萬日圓

美伊衝突落幕油價崩跌？美財長預言40美元 網諷：畫大餅救債市

彰化縣長王惠美未出席魏平政競總成立大會 魏平政：繼續等下去

聽新聞
0:00 / 0:00

德國東部選舉登場 極右翼AfD力拚二戰後首度執政

中央社／ 柏林6日綜合外電報導

德國東部薩克森－安哈特邦（Saxony-Anhalt）今天舉行備受關注的邦議會選舉，德國另類選擇黨（AfD）可望成為第二次世界大戰後首個在邦層級取得執政權的極右翼政黨。

路透社報導，在35歲黨魁西格蒙德（Ulrich Siegmund）的領導下，AfD數月來民調穩居領先，今天甚至有望取得議會過半席次，尤其若數個小黨未能跨過5%的邦議會得票門檻，AfD取得過半席次的機會將更高。

這場選舉也被視為對總理梅爾茨（Friedrich Merz）政府支持度的風向球。梅爾茨民望低迷，他試圖在移民與治安議題上採取更強硬立場，以削弱AfD的聲勢。

近期民調顯示，AfD的支持度略高於40%，其次是梅爾茨領導的基督教民主黨（CDU），支持度為23%。

若取得過半席次，AfD就不必與其他政黨合作，也能避開主流政黨長期奉行的「防火牆」政策，自行組成政府。

然而，若未取得絕對多數，被邦安全機構列為「極右派極端主義」政黨的AfD將因「防火牆」政策而難以加入政府。

不過，在德國這種以比例代表制為基礎的選舉制度下，取得絕對多數並非易事。這套選制的部分設計目的就是鼓勵組成聯合政府，並降低單一政黨掌權的可能性。投票結束後可能接著展開數週的組閣協商。

對AfD而言，今天的邦議會選舉是實現更大野心的跳板，目標是在預定2029年舉行的下一屆德國聯邦大選取得全國執政權。

西格蒙德5日晚間在最後一場造勢活動中表示：「無論明天的選舉結果如何，我們已經創造歷史。」

「因為我們在薩克森－安哈特邦開始的這股力量正在席捲全德國，已經勢不可擋。」

投票結束後，預計今晚6時（台灣時間7日0時）左右公布初步結果。

德國 二戰 移民

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

德國伊薩航太火箭升空 歐洲加速追求太空自主

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 完整名單一次看

世界盃男籃／德國隊長施羅德關鍵罰球定勝負 終結波蘭不敗金身

黃齊元／下一場戰爭 保國或保家？

相關新聞

川普壓力下格陵蘭受關注 歐盟擬增投資深化合作

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩預定今天啟程前往格陵蘭，以兩天的訪問行程重申歐盟對這個丹麥自治領地的支持。格陵蘭具有重要戰...

挪威國王哈拉德五世葬禮 威廉王子將代表英王出席

白金漢宮今天表示，英國威廉王子（Prince William）下周將代表父親、英王查理三世出席挪威已故國王哈拉德五世（...

色情救國？烏克蘭打仗缺錢盯上這產業 多賺8億稅收可買3萬架無人機

烏克蘭打仗燒錢，如今連色情產業都可能成為新的軍費來源。烏克蘭國會正推動鬆綁色情內容禁令，希望將國內數千名情色影視平台OnlyFans創作者與成人內容從業者納入合法課稅。支持法案的議員估計，每年最多可增加2500萬美元稅收（約台幣7.96億），雖然相較烏克蘭一年高達1200億美元（約台幣3.82兆）的國防需求只是杯水車薪，但已足以購買約3萬架無人機，投入前線作戰。

習近平訪華府 中國學者：美方制裁清單是重點議題

中國國家主席習近平預計9月下旬訪問美國，一個大型商業代表團據報將隨行。中國學者說，中方代表團此行基本以釋放合作意向為主，...

70歲台灣男子帶5公斤安非他命闖南韓！市值破千萬 遭判重刑

一名70多歲台灣男子涉嫌從柬埔寨將市值超過台幣1千萬元、約5公斤多的安非他命走私進入南韓，近日遭釜山地方法院判處6年有期徒刑。法院認定，男子雖主張不知道行李箱內藏有毒品，但從高額報酬及他曾懷疑物品可能是毒品等情況來看，至少已意識到行李箱內可能藏有違禁品，仍將其帶入南韓。

砸74億元仍無法入會 讓貝佐斯吃癟的神祕富豪俱樂部

受惠於低稅負與「川普效應」，美國佛州近年吸引全球億萬富豪爭相移居。2019年至2023年間，外州搬入人口為佛州帶進1370億美元所得，幾乎是第二名德州的4倍。科技、金融與房地產大亨蜂擁而至，搶進頂級餐廳、私立學校與最昂貴的水畔豪宅。但有一個地方，即使你富可敵國也未必進得去。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。