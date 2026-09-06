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70歲台灣男子帶5公斤安非他命闖南韓！市值破千萬 遭判重刑

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓釜山金海國際機場。圖/截自Google Map
南韓釜山金海國際機場。圖/截自Google Map

一名70多歲台灣男子涉嫌從柬埔寨將市值超過台幣1千萬元、約5公斤多的安非他命走私進入南韓，近日遭釜山地方法院判處6年有期徒刑。法院認定，男子雖主張不知道行李箱內藏有毒品，但從高額報酬及他曾懷疑物品可能是毒品等情況來看，至少已意識到行李箱內可能藏有違禁品，仍將其帶入南韓。

南韓紐西斯通訊社6日報導，釜山地方法院刑事第5庭針對這名70多歲台灣籍男子，依違反《特定犯罪加重處罰等相關法律》中的精神藥物相關罪名，判處有期徒刑6年。

根據判決，這名台男3月在柬埔寨從一名身分不明女子手中接過一只行李箱，內藏約5.113公斤安非他命，黑市價值約5億1130萬韓元（約台幣1166萬）。他隨後經越南轉機，從金海國際機場入境南韓，因而遭到起訴。

調查顯示，台男先前透過友人介紹認識另一名友人，對方以「協助運送洗錢所需物品，可獲得100萬美元報酬」（約台幣3185萬）為由招攬他，他接受後依照指示前往取貨並運送。

這名台男在審理時辯稱，以為行李箱內裝的是安全權杖（security token），不知道藏有毒品，也沒有走私毒品的故意。

不過法院指出，這項工作的難度與100萬美元報酬明顯不成比例，加上台男也曾供稱，當時一度懷疑物品可能是毒品，並向友人詢問。法院因此認定，他至少已預見行李箱內可能藏有毒品，仍選擇將其帶入南韓，構成「未必故意」。

法院量刑時表示，台男走私的安非他命數量龐大，且否認犯行、未見反省；但考量他是在未必故意下犯案，在南韓沒有前科或同類犯罪紀錄，毒品也未流入市面，且沒有實際取得犯罪報酬，因此判處6年徒刑。

安非他命 南韓 市值

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