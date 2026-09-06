玻利維亞軍事基地連2爆釀2死 14名士兵失蹤逾80人傷

玻利維亞一處軍事基地接連發生2起爆炸，造成2人死亡、逾80人受傷。基地指揮官今天表示，仍有至少14名士兵下落不明。

法新社報導，爆炸4日下午發生在比亞查一處存放爆裂物的軍事設施。比亞查人口約11萬4000人，位於首都拉巴斯（La Paz）西南方約30公里處。

附近街道今天仍可見瓦礫散落，鄰近建築物的窗戶也被震碎。

基地指揮官艾馬洛（Antonio Amaru）上校透過聲明表示：「14名軍事人員當時位於比亞查軍事基地2起爆炸影響區域，目前仍未尋獲」，搜救行動正在進行。

國防部表示，失蹤者包括1名中士及13名義務役士兵，年齡介於18至19歲。

2名罹難者都是服義務役第1年的年輕男子。

法新社記者目睹，焦急的家屬與手持防暴盾牌、阻止民眾進入基地的警察發生衝突。

據報導，爆炸威力掀翻屋頂、炸飛石塊並將樹木連根拔起，造成附近數十戶民宅受到影響。

國防部長胡斯帝尼亞諾（Ernesto Justiniano）4日在一份報告中表示，第1起爆炸涉及「黑火藥，屬於存放在該處的煙火材料」，至於威力更大的第2起爆炸，目前仍在分析原因。

臉部受傷的1名鄰近居民告訴當地媒體「職責報」（El Deber），第2起爆炸的「衝擊力把我向後震飛5公尺」，並稱自己一度失去意識。

總統巴斯（Rodrigo Paz）4日對罹難者家屬、傷患以及所有受到爆炸影響的居民表達「深切慰問與支持」。

他表示，已下令展開「徹底、技術性且透明」的調查。

比亞查當局已宣布哀悼3天。當地檢察機關5日表示，已就過失致死等罪嫌展開調查。