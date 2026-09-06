規範致命自主武器邁出重要一步 聯合國就文本達成共識

128個聯合國成員國今天就一份定義「致命自主武器系統」（LAWS）的文本達成共識，朝著討論制定規範這類武器的國際條約邁出重要一步。

法新社報導，這份文本目前尚未公開，但關注協商進展的倡議團體已批評主要國家在相關議題上行動遲緩；批評人士稱LAWS為「殺手機器人」。

荷蘭外交部長柏倫琛（Tom Berendsen）今天宣布，有128個國家達成協議。荷蘭負責主持相關磋商。

目前已有國家正研發及使用能在無人介入下，自主選擇目標並進行打擊的武器。

然而，紅十字國際委員會（ICRC）透過聲明警告：「不加以約束自主武器系統的研發及使用，將帶來嚴峻的法律、道德及人道挑戰。」

紅十字國際委員會與多個倡議團體均呼籲，各國應制定具法律約束力的國際規範，限制並規範這類武器的使用。

制止殺手機器人運動（Campaign to Stop KillerRobots）執行長范羅伊恩（Nicole van Rooijen）指控美國、俄羅斯及其盟友試圖削弱這份共識文本。

日內瓦慈善團體Lex International也批評部分國家的立場，並稱美國、俄羅斯、印度和以色列是相關談判的主要反對者。

聯合國成員國將於11月舉行的「特定傳統武器公約」（CCW）會議上決定，是否推動制定規範這類武器的國際條約。