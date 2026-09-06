希臘F-4戰機墜毀兩飛官身亡 防長赴事故現場

中央社／ 雅典5日綜合外電報導
希臘空軍一架F-4幽靈式戰機參加航空展時墜毀，機上兩名飛官罹難。新華社
希臘空軍一架F-4幽靈式戰機參加航空展時墜毀，機上兩名飛官罹難。新華社

希臘雅典通訊社（ANA）報導，希臘空軍一架F-4幽靈式戰機今天在雅典郊外一處基地參加航空展時墜毀，機上兩名飛官罹難；希臘國防部長取消原定行程，趕赴事故現場。

當地媒體指出，墜機原因尚不明朗，不過機上兩名飛官並未彈射逃生。

希臘廣播電視公司（ERT）一名在場記者表示，這架戰機剛起飛就突然失去高度並墜毀。

戰機墜落地面後立刻發生爆炸，當時有數以千計群眾正觀賞一年一度的「雅典飛行週」（Athens FlyingWeek）。

根據ERT報導，數架消防飛機已被派往現場，以撲滅墜機引發的大火。

航空展已取消，希臘國防部長鄧迪亞斯（NikosDendias）也中止前往第撒隆尼基國際博覽會（Thessaloniki International Fair）的行程，趕赴事故現場。

希臘 飛官 戰機

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