希臘F-4戰機墜毀兩飛官身亡 防長赴事故現場
希臘雅典通訊社（ANA）報導，希臘空軍一架F-4幽靈式戰機今天在雅典郊外一處基地參加航空展時墜毀，機上兩名飛官罹難；希臘國防部長取消原定行程，趕赴事故現場。
當地媒體指出，墜機原因尚不明朗，不過機上兩名飛官並未彈射逃生。
希臘廣播電視公司（ERT）一名在場記者表示，這架戰機剛起飛就突然失去高度並墜毀。
戰機墜落地面後立刻發生爆炸，當時有數以千計群眾正觀賞一年一度的「雅典飛行週」（Athens FlyingWeek）。
根據ERT報導，數架消防飛機已被派往現場，以撲滅墜機引發的大火。
航空展已取消，希臘國防部長鄧迪亞斯（NikosDendias）也中止前往第撒隆尼基國際博覽會（Thessaloniki International Fair）的行程，趕赴事故現場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。