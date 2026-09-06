希臘F-4戰機墜毀兩飛官身亡 防長赴事故現場

路透報導，二名消息人士透露，中國國家主席習近平正籌組大型商業代表團陪同訪美。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中分析，習近平公開帶去華盛頓的是北京最願意展現的實力，而出現在協議中的則是雙方真正的互賴，也就是川習兩人正進入美中互動的「大交易」階段。

2026-09-06 01:48