美中關鍵字「控」 翁履中：川習進入大交易階段

路透報導，二名消息人士透露，中國國家主席習近平正籌組大型商業代表團陪同訪美。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中分析，習近平公開帶去華盛頓的是北京最願意展現的實力，而出現在協議中的則是雙方真正的互賴，也就是川習兩人正進入美中互動的「大交易」階段。

翁履中表示，從中國一向重視國家形象的外交傳統來看，要把企業家帶到美國總統面前，很可能是代表北京目前相對有信心、有國際競爭力，且足以展現中國經濟與科技實力的產業，在告訴美國，現在的中國絕對有跟美國談判的底氣，可能會把最能代表中國實力的人帶去，例如ＡＩ、機器人、電動車、電池、先進製造與數位科技企業。

翁履中說，此外，比「誰去了」更值得研究的是「最後談了什麼」，沒有站在鎂光燈下卻出現在協議裡的，更接近雙方真正「需要」的互賴。

翁履中說，川習兩人正進入美中互動的「大交易」階段，大交易不是指美中突然和解，也不是已經存在一份祕密協議，而是兩個大國正在把愈來愈多「需要」問題納入同一個談判框架。

翁履中表示，現在看美中關係，一個非常重要的字不是「和」或「鬥」，而是「控」。競爭、風險、衝突都要控，而在整條美中關係的軌道上，台灣就是其中最關鍵且最危險的一道護欄。

政大國關中心主任王信賢則表示，九月川習二會與跟五月川習一會一樣是內政驅動的（外交），從美國角度來看，川習二會的重點第一當然是採購，美國很希望在期中選舉前，再來一筆訂單，尤其是大豆跟牛肉等；對於中國來講，當然也是內政驅動，接下來五中全會（中共廿屆）要開，習近平明年二十一大高機率要連任，習近平也須展現他是有能力繼續管控美中關係的人，川普也如此。

就台灣議題，王信賢預測，川習二會所談的東西不會比第一次多。第一次是因為北京一直想談，而且是北京的主場，現在回到美國的主場，所有的議程由他來主導。