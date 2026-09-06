聽新聞
0:00 / 0:00

傳習近平組大企業團訪美 川普：美中一起做大事

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
美國總統川普4日表示，大陸國家主席習近平將於9月24日到訪華盛頓，白宮將為他舉行國宴。歐新社
美國總統川普4日表示，大陸國家主席習近平將於9月24日到訪華盛頓，白宮將為他舉行國宴。歐新社

美國總統川普四日表示，大陸國家主席習近平將於九月廿四日到訪華盛頓，白宮將為他舉行國宴。至於先前傳出一個由大型企業家組成的代表團將隨同習近平出訪，不過白宮沒有證實中方企業代表團的安排，也沒有宣布具體經貿協議。

美國之音報導，川普是在白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政命令時，被問及希望透過習近平來訪取得什麼成果時表示，「習近平主席將於九月廿四日到來，我們對此充滿期待。」川普還稱習近平是一位「了不起的紳士」。

川普提到，習近平將與夫人彭麗媛一同到訪，白宮將舉行國宴，「我們將與中國大陸一起做成一些大事。」川普沒有說明所謂「大事」具體包括哪些協議。

另一方面，路透援引兩名消息人士報導，習近平正在籌備一個由中國企業高管組成的大型代表團。這在習近平近年的外訪中並不常見。報導說，哪些企業及高管最終成行尚未確定。

北京安排企業家隨行，部分目的是傳遞支持美中投資和商業關係的信號，並可能為白宮在美國中期選舉前提供可以展示的經濟成果。

習近平上一次率領規模較大的企業代表團訪問美國是在二○一五年。當時隨行者包括阿里巴巴創始人馬雲、騰訊董事會主席馬化騰，以及大陸國有企業和銀行高管。

當年的訪問，中方簽署了購買三百架波音飛機、價值約三百八十億美元的協定，習近平還會見了蘋果、臉書母公司Meta和亞馬遜等美國科技企業的負責人。

但大陸企業目前面對的美國政策環境與二○一五年已明顯不同。美國近年加強對大陸投資的國家安全審查，並擬全面禁止大陸電動汽車進入美國市場，限制大陸的無人機、路由器、機器人及其他聯網設備。多家大陸科技企業還被列入美國商務部實體清單或五角大樓的中共軍方關聯企業名單。

消息人士透露，美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾與大陸副總理何立峰，計畫在九月上旬舉行會談，為元首峰會敲定可能公布的成果。雙方正在討論將大約十類商品列入「非敏感商品」貿易機制，但對具體產品範圍仍有分歧。

習近平 訪美 川普 川習 中方 國宴 白宮 美中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

路透：習近平罕見帶大型企業團訪美！期中選舉前送白宮經濟成果

為習近平訪美鋪路...美貿易代表：美中擬公布農貿新安排 對彼此前景樂觀

美貿易代表透露川習會走向 美中將談農業貿易新安排

習近平擬24日訪美 翁履中：應注意川普是否把台灣跟美中交易連結？

相關新聞

俄無人機炸安全局長辦公室 烏矢言報復

烏克蘭總統澤倫斯基四日在社媒ＴＧ說，一架俄羅斯無人機擊中基輔市的烏克蘭安全局（ＳＢＵ）中央大樓；它鎖定大樓內的安全局長辦公室。這是自俄國二○二二年二月入侵烏克蘭以來，ＳＢＵ總部首次受到攻擊。

傳習近平組大企業團訪美 川普：美中一起做大事

美國總統川普四日表示，大陸國家主席習近平將於九月廿四日到訪華盛頓，白宮將為他舉行國宴。至於先前傳出一個由大型企業家組成的代表團將隨同習近平出訪，不過白宮沒有證實中方企業代表團的安排，也沒有宣布具體經貿協議。

美中關鍵字「控」 翁履中：川習進入大交易階段

路透報導，二名消息人士透露，中國國家主席習近平正籌組大型商業代表團陪同訪美。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中分析，習近平公開帶去華盛頓的是北京最願意展現的實力，而出現在協議中的則是雙方真正的互賴，也就是川習兩人正進入美中互動的「大交易」階段。

觀察站／與美關係破裂 加國為經濟靠向陸

原本渺無聲息的中加國防部工作會議，遲了一天後才由大陸國防部官宣確定。這場八年來的首次會議代表中加關係進一步提升，背後因素與美加關係惡化有關。

調停俄烏！美特使到訪 普亭：停火3日

對於俄烏戰爭仍懸而未決，美國總統川普四日在白宮橢圓辦公室指稱，「俄烏之間是個性問題」，由於烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普亭間的仇恨非常深，因此造成阻礙，但這場衝突必須解決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。