俄無人機炸安全局長辦公室 烏矢言報復

烏克蘭總統澤倫斯基四日在社媒ＴＧ說，一架俄羅斯無人機擊中基輔市的烏克蘭安全局（ＳＢＵ）中央大樓；它鎖定大樓內的安全局長辦公室。這是自俄國二○二二年二月入侵烏克蘭以來，ＳＢＵ總部首次受到攻擊。

澤倫斯基提到，「不幸的是，這棟大樓位於（首都的）弗拉迪米爾斯卡街，就在聖索菲亞主教座堂正對面。這架無人機直接瞄準大樓內的ＳＢＵ局長辦公室」。

澤倫斯基還說，他已下令ＳＢＵ做出適當且實質的回應，並與ＳＢＵ代理局長波克拉德通話，一準備好就會對俄國此舉做出回應，烏軍會提供協助。ＳＢＵ聲明，俄國人將為此受到「痛苦回應」，（烏克蘭接下來會）發動更多特種作戰、破獲更多俄國間諜網絡和更多敵人被清除。

烏克蘭外長西比哈視此舉為（俄烏情勢的）重大升級。一位烏克蘭高官對法新社指稱，事發時波克拉德並不在該大樓內。ＳＢＵ也聲明，波克拉德無恙，且一定會修復該大樓。

基輔市長克里契科表示，這起攻擊造成至少十二人受傷。根據現場照片，有多輛消防車及救護車，該大樓窗口冒出濃煙；所幸聖索菲亞主教座堂並未受損。ＳＢＵ是烏克蘭主要的國安單位之一，負責反情報和反恐等工作。

近幾月俄烏在空戰上互襲，均加大彈道飛彈及遠程無人機的攻擊力道，尤其是無人機。紐約時報四日報導形容，這起發生在基輔市中心的攻擊，相當於外國鎖定一位在俄國首都莫斯科紅場的俄國最高官員，且ＳＢＵ總部所在的大樓座落在基輔市最安全的地區之一。