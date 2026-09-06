調停俄烏 美特使到訪 普亭：停火3日

對於俄烏戰爭仍懸而未決，美國總統川普四日在白宮橢圓辦公室指稱，「俄烏之間是個性問題」，由於烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普亭間的仇恨非常深，因此造成阻礙，但這場衝突必須解決。

俄國官媒塔斯社五日引述克宮發言人佩斯科夫報導，總統兼三軍統帥普亭已下令，自六日零時起，「三天內不得打擊基輔」。

川普也證實，他派美國中東特使威科夫及女婿庫許納訪問莫斯科和基輔，兩人是「優秀的談判代表」，帶一項（讓俄烏）終戰的提案前往，看看能不能達成些什麼，且「我們很可能會做到」。至於該提案是否納入要基輔割讓烏克蘭領土給莫斯科，川普並未詳述，只說「我們對和平已經有所構想」。

外媒報導，威、庫五、六日先後訪問莫斯科與基輔。兩人一月以川普代表身分赴莫斯科，但尚未赴基輔。

威、庫五日中午搭專機抵莫斯科，普亭派「外國投資與經濟合作總統特使」德米崔耶夫在機場歡迎，德米崔耶夫還在社媒貼出現場照片，並寫道「和平締造者，歡迎來莫斯科」。佩斯科夫說，兩人同日稍晚就和普亭會面。但佩斯科夫強調，現在討論和談的新方案還太早。

澤倫斯基四日說，在威、庫訪烏期間，為了美方人員的安全，烏克蘭不會對俄國發動空襲，並呼籲俄國跟進。

然而，就在威、庫可望六日抵基輔前夕，地方軍事首長哈扎五日說，烏南的第聶伯羅彼得羅夫斯克地區卡緬斯科耶市一個工業設施被俄國發射的飛彈空襲，造成五人喪生、五人受傷，死者都是該設施的員工，包含鎖匠、電工、水管工人及機械工。