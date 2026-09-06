中美AI風險對話 聚焦網攻

中美兩國正準備在9月中旬舉行的對話中討論AI安全風險，此次會談是美國總統川普第二次任期以來，兩國首次專門就AI問題舉行的正式雙邊會談，將聚焦AI網路攻擊及大模型「蒸餾」。

美方將由美國財政部長貝森特主談，中方主談人則可能是國務院副總理何立峰，但也可能是習近平的親信、政治局常委兼副總理丁薛祥。

路透報導，一位不願透露姓名的消息人士稱，美國希望討論在監控AI主導的網路攻擊方面開展合作，並提出了一項建議，要求美國和中國的AI實驗室「自我監管」，並共享資訊以防止與AI相關的網路攻擊。

消息人士稱，華盛頓方面也擔心未來中國可能會出現具備網路攻擊能力的「神話級」AI模型，並希望提出中國涉嫌盜用美國專有人工智慧模型的問題。

白宮首席科技顧問邁克爾．克拉齊奧斯今年6月指責中國的月之暗面的AI大模型竊取Anthropic公司的AI模型Fable，以幫助創建其K3版本，稱這家中國公司「蒸餾」Anthropic的模型。

報導稱，據第二位不願透露姓名的消息人士稱，中方會談可能由國務院副總理何立峰主談，但也可能考慮由中國排名第七的政治局常委丁薛祥等其他人員主談。報導稱，丁薛祥是習近平的親信，負責協調中國的科技、AI和半導體政策。