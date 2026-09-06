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觀察站／與美關係破裂 加國為經濟靠向陸

聯合報／ 本報記者陳言喬
加拿大總理卡尼（左）今年1月與大陸國家主席習近平在北京會面。新華社
加拿大總理卡尼（左）今年1月與大陸國家主席習近平在北京會面。新華社

原本渺無聲息的中加國防部工作會議，遲了一天後才由大陸國防部官宣確定。這場八年來的首次會議代表中加關係進一步提升，背後因素與美加關係惡化有關。

加拿大原是美國最親密的盟友，是凝聚力與排他性極強的五眼聯盟（五個英語圈國家所組成的國際情報分享聯盟）之一，過去他或其他三眼（英澳紐）的對外關係，都是緊跟著美國的腳步亦步亦趨。

因此，加拿大與中共軍方高層會晤就變得極其敏感，這可從雙方都未公布相關細節得知，尤其加拿大卡里尼昂上將事前還對媒體稱，這次會議期間沒有安排與中國舉行雙邊會晤。

但中加軍方高層還是會晤了，根據大陸官方的表述，雙方表達了加強兩軍務實交流合作的積極意願，增進了相互理解和信任。這句表述看在其他同盟國家眼裡想必五味雜陳，尤其是把中國視為潛在敵人、全方面競爭對手的美國來說，更不是滋味，「你加拿大這是要背叛？」

外界解讀，美國印太司令跟中方將領會晤叫「管控分歧、減少誤判」；但中加軍方高層會晤，是在「增進交流、務實合作」。兩者性質截然不同，一個是消極負面的，一個是積極正面的。

但加拿大此舉恰恰是美國一手促成，美國八月與加拿大貿易談判，以關稅威脅要求加拿大簽下不平等協議，加拿大不簽，美加鬧翻。此次中加軍方碰面，算是加拿大被美逼到牆角後的一個反應。

卡里尼昂透露了一句，「政府明確要求重新調整和優化我們與中國的關係」，為這次晚了一天的軍方會晤消息下了註腳。

加拿大對陸靠近，主因還是美加關係破裂帶來的經濟壓力‌，加拿大需要中國龐大的市場來承接其農產品與能源礦產等原出口至美國的市場。

對中國來說，提升與加拿大的關係當然是好事。但加拿大畢竟是五眼聯盟成員，當前的轉向並不是價值觀或安全立場的根本改變，哪天加拿大內部政策改變了或美國總統換人，加拿大又回到北美舒適圈，中加雙方恐要再折騰。

加拿大 中共 情報 大陸 美國 中國 國防部

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