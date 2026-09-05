賽普勒斯近海渡輪翻覆增至13死 船沉554公尺深處

賽普勒斯北方近海日前發生渡輪翻覆沉沒事故，相關當局官員表示，救援團隊今天又尋獲一具遺體，死亡總數增至13人，另外還有15人失蹤。

法新社報導，事發時載著267人的渡輪Filo Jet號，在8月30日中午左右從賽普勒斯北部港市基里尼亞（Kyrenia）出發後不久即翻覆。

事故發生後，搜救行動就不分晝夜持續進行。

北賽普勒斯土耳其共和國當局指出，最新尋獲遺體使確認的死亡總數增至13人，失蹤數仍有15人。

相關當局也提到，沉船位於基里尼亞近海的554公尺深處。

渡輪船長與另外8人被控過失殺人，8月31日遭裁定羈押，之後移送基里尼亞法院出庭。