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影／希臘航空展傳意外！F-4E幽靈戰機表演墜毀 直擊現場失事瞬間
由希臘空軍主辦的國際航空展，原訂今明兩天（5,6）在首都雅典附近的譚納格拉（Tanagra）基地舉行，不料第一天下午就發生致命意外：一架希臘空軍的F-4E幽靈式（Phantom）戰鬥機進行單機特技表演，於低空衝場通過觀眾席上方後轉彎時，疑似因為高度過低，墜毀在跑道頭東方約2公里處。機上兩名飛官均未彈射跳傘。
在聯合報數位版擔任特約撰述的航迷王紹翔，此次也到場參觀，拍下墜機當時第一時間狀況。他表示，飛機正好墜落在當地一間工廠內，廠房完全焚燬，目前不清楚工廠與附近民宅內，有無人員傷亡。
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