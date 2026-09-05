歐洲5國擬今年與第三方國家簽協議 設境外移民遣返中心

德國、奧地利、希臘、丹麥和荷蘭等5個歐洲國家今天在一場由丹麥主辦的會議上表示，他們計劃在今年內簽署協議，將沒有合法居留權的移民送往歐洲聯盟（EU）之外的國家。

路透社報導，這是歐洲國家為了減少移民數量所做的最新努力。被稱為「5國集團」（Group of Five）的這5個歐洲國家表示，針對與歐盟以外的國家就設立遣返設施達成協議，他們已同意具體步驟。但他們未指明預期在哪些國家設立。

德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）在丹麥首都哥本哈根召開的記者會上說：「我們希望今年能與第三方國家達成協議，讓我們可以設立遣返中心。」

5國集團今年已召開一系列相關會議，本月底還將在德國的慕尼黑（Munich）再度開會。

歐洲議會（European Parliament）今年6月通過移民政策重大修訂，除了協助加快遣返流程，也允許歐盟成員國在境外設置相關中心。

然而，批評者認為這恐怕會削弱尋求庇護者的人權保護。致力於促進歐洲人權、民主和法治的國際組織「歐洲理事會」（Council of Europe）7月指出，遣返中心構成「重大人權風險」。其他幾個團體也批評這項計畫。