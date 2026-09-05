快訊

影／希臘航空展傳意外！F-4E幽靈戰機表演墜毀 直擊現場失事瞬間

一家4口砸錢住豪華別墅出意外 夫妻慘死按摩浴缸…警揪原因嘆罕見

外套拿出來！周三今年首波東北季風南下 兩地區降溫、降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

越緬領導人河內會談 聚焦國防安全合作與維持南海和平

中央社／ 河內5日專電
越南領導人蘇林與緬甸總統敏昂萊於河內舉行雙邊會談。路透社
越南領導人蘇林與緬甸總統敏昂萊於河內舉行雙邊會談。路透社

越南領導人蘇林與緬甸總統敏昂萊於河內舉行雙邊會談，同意深化國防安全合作並打擊跨國犯罪與詐騙，同時重申絕不許任何勢力利用對方領土進行攻擊。雙方並強調依據國際法，以和平方式維護南海和平穩定與航行自由。

越南共產黨總書記、國家主席蘇林（To Lam）5日在河內會見緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing），舉行雙邊會議，聚焦深化國防和安全合作。

兩國於2017年建立全面合作夥伴關係，此次為敏昂萊首次以國家元首身分正式訪問越南。

路透社寫道，兩國政府在聲明中指出，雙方領導人同意擴大在軍事訓練、青年軍官交流、搜救行動和災害應變等方面的合作，同時加強資訊共享和打擊犯罪的協調，並將視國防與安全合作為雙邊關係的支柱。

越南之聲（VOV）今天報導指出，兩國領導人除同意繼續推動國防和安全合作，以及共同打擊跨國犯罪、毒品犯罪、人口販運、高科技犯罪和網路詐騙之外，更重申絕不允許任何個人或組織利用任何一方的領土對另一方進行攻擊。

雙方也強調維護東海（即南海）和平、穩定、安全、航行和飛越自由的重要性，並強調應根據包括1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）在內的國際法，以和平方式解決分歧和爭端。

此外，雙方承諾加強區域架構中的協調，尤其是東南亞國協（ASEAN）以及湄公河區域架構。越緬雙方同意分享在湄公河次區域戰略領域的經驗，包括越南、寮國和緬甸之間的交通基礎設施連通性以及水資源的可持續管理和利用。

兩位領導人表示，將指示相關機構密切協調，協助緬甸成功擔任第11屆伊洛瓦底江-湄南河-湄公河經濟合作戰略（ACMECS）峰會的輪值主席國，該峰會預計將於11月在越南舉行。

雙方也同樣討論經濟、科技、基礎設施與能源等方面的合作。越通社指出，敏昂萊在雙邊會談中表示，緬甸有意發展數位政府和數位經濟，升級電信基礎設施，並希望越南企業能加強與緬甸企業合作，協助提升其競爭力。

兩國領導人同意透過黨、國家、政府和議會等各管道的高層互訪與合作，以及民間交流，加強政治互信。

敏昂萊也藉此機會邀請蘇林於2027年訪問緬甸，以紀念越緬全面合作夥伴關係建立10週年。

越南 緬甸 河內

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

敏昂萊訪越南盼破外交孤立 越方重申東協和平五共識

川習二會前…美軍印太司令首度與共軍東部戰區司令員會晤 互動內容未透露

與帛琉等友邦聲明守護太平洋和平 林佳龍：共同面對挑戰

APEC中小企業部長會議 陸發起設亞太AI賦能中小企業發展合作中心

相關新聞

影／希臘航空展傳意外！F-4E幽靈戰機表演墜毀 直擊現場失事瞬間

由希臘空軍主辦的國際航空展，原訂今明兩天（5,6）在首都雅典附近的譚納格拉（Tanagra）基地舉行，不料第一天下午就發生致命意外：一架希臘空軍的F-4E幽靈式（Phantom）戰鬥機進行單機特技表演，於低空衝場通過觀眾席上方後轉彎時，疑似因為高度過低，墜毀在跑道頭東方約2公里處。機上兩名飛官均未彈射跳傘。

美國駐以色列大使：沒有計畫強迫巴勒斯坦人離開加薩

（中央社約旦河西岸圖爾穆斯阿亞5日綜合外電報導）以色列多位部長提出將飽受戰火摧殘的加薩走廊約200萬巴勒斯坦人驅逐的想法...

克宮：普亭下令暫停攻擊基輔3天　配合川普特使訪當地

克里姆林宮今天宣布，俄羅斯總統普亭已經下令，從今天午夜起，對基輔的空襲暫停3天，以配合美國總統川普特使對烏克蘭首都進行訪...

歐洲5國擬今年與第三方國家簽協議 設境外移民遣返中心

德國、奧地利、希臘、丹麥和荷蘭等5個歐洲國家今天在一場由丹麥主辦的會議上表示，他們計劃在今年內簽署協議，將沒有合法居留權...

越緬領導人河內會談 聚焦國防安全合作與維持南海和平

越南領導人蘇林與緬甸總統敏昂萊於河內舉行雙邊會談，同意深化國防安全合作並打擊跨國犯罪與詐騙，同時重申絕不許任何勢力利用對...

川普特使抵莫斯科 討論結束戰爭可能性

俄羅斯多家通訊社報導，美國總統川普的特使魏科夫和庫許納今天抵達莫斯科。兩人此行將就結束逾4年烏克蘭戰爭的計畫展開討論

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。