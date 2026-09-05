越緬領導人河內會談 聚焦國防安全合作與維持南海和平

越南領導人蘇林與緬甸總統敏昂萊於河內舉行雙邊會談，同意深化國防安全合作並打擊跨國犯罪與詐騙，同時重申絕不許任何勢力利用對方領土進行攻擊。雙方並強調依據國際法，以和平方式維護南海和平穩定與航行自由。

越南共產黨總書記、國家主席蘇林（To Lam）5日在河內會見緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing），舉行雙邊會議，聚焦深化國防和安全合作。

兩國於2017年建立全面合作夥伴關係，此次為敏昂萊首次以國家元首身分正式訪問越南。

路透社寫道，兩國政府在聲明中指出，雙方領導人同意擴大在軍事訓練、青年軍官交流、搜救行動和災害應變等方面的合作，同時加強資訊共享和打擊犯罪的協調，並將視國防與安全合作為雙邊關係的支柱。

越南之聲（VOV）今天報導指出，兩國領導人除同意繼續推動國防和安全合作，以及共同打擊跨國犯罪、毒品犯罪、人口販運、高科技犯罪和網路詐騙之外，更重申絕不允許任何個人或組織利用任何一方的領土對另一方進行攻擊。

雙方也強調維護東海（即南海）和平、穩定、安全、航行和飛越自由的重要性，並強調應根據包括1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）在內的國際法，以和平方式解決分歧和爭端。

此外，雙方承諾加強區域架構中的協調，尤其是東南亞國協（ASEAN）以及湄公河區域架構。越緬雙方同意分享在湄公河次區域戰略領域的經驗，包括越南、寮國和緬甸之間的交通基礎設施連通性以及水資源的可持續管理和利用。

兩位領導人表示，將指示相關機構密切協調，協助緬甸成功擔任第11屆伊洛瓦底江-湄南河-湄公河經濟合作戰略（ACMECS）峰會的輪值主席國，該峰會預計將於11月在越南舉行。

雙方也同樣討論經濟、科技、基礎設施與能源等方面的合作。越通社指出，敏昂萊在雙邊會談中表示，緬甸有意發展數位政府和數位經濟，升級電信基礎設施，並希望越南企業能加強與緬甸企業合作，協助提升其競爭力。

兩國領導人同意透過黨、國家、政府和議會等各管道的高層互訪與合作，以及民間交流，加強政治互信。

敏昂萊也藉此機會邀請蘇林於2027年訪問緬甸，以紀念越緬全面合作夥伴關係建立10週年。