川普特使抵莫斯科 討論結束戰爭可能性

俄羅斯多家通訊社報導，美國總統川普的特使魏科夫和庫許納今天抵達莫斯科。兩人此行將就結束逾4年烏克蘭戰爭的計畫展開討論。

根據俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）搭乘的飛機於當地時間中午12時52分降落。兩人在莫斯科會談後，預計將前往基輔。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據俄羅斯國營媒體消息，總統普亭（Vladimir Putin）特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）在莫斯科伏努科夫機場（Vnukovo Airport）迎接他們。

預計兩人將於造訪俄羅斯首都後首次前往烏克蘭首都基輔。不過烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今天表示，基輔附近兩座機場遭到俄羅斯飛彈襲擊，包括過去曾營運國際航班、位在波里斯皮爾巿（Boryspil）的機場。

澤倫斯基指出：「很明顯，俄羅斯攻擊機場之舉是針對美方可能搭飛機抵達烏克蘭的討論和準備工作所作反應。」

自從戰爭爆發以來，外國領袖通常從波蘭搭乘火車前往基輔。俄軍這次攻擊是否會影響美國代表團的計畫目前仍不得而知。

美方此行正值俄羅斯幾乎未曾中斷對烏克蘭首都發動飛彈攻擊之際，包括昨天直接擊中烏克蘭安全局（SBU）總部。

川普昨天在白宮形容魏科夫和庫許納是「非常優秀談判代表」，表示這次任務是要「看看我們是否能搞定這件事」。

但是俄方官員表示，莫斯科目前沒有妥協意願。

俄羅斯副外長雷亞布可夫（Sergei Ryabkov）告訴國營塔斯社（TASS）：「關於解決烏克蘭問題，美國政府必須考慮當地的現實狀況，而情勢正朝著對基輔不利的方向發展。」

雷亞布可夫表示，烏克蘭在戰場上正陷入苦戰，美國必須正視這一點。